BNR: Cota de piata detinuta de bancile cu capital majoritar privat autohton s-a majorat la 18,2%

"Cota de piata, in functie de activul net, detinuta de institutiile de credit cu capital majoritar privat autohton s-a majorat de la 16,9% la 31 decembrie 2018 la 18,2% la 31 decembrie 2019. In acelasi timp, cota de piata a institutiilor de credit cu capital majoritar strain (exclusiv sucursalele institutiilor de credit din strainatate) s-a redus aproximativ in aceeasi masura, de la 63,6% la 61,4%", se spune in raport.Conform documentului, ponderea institutiilor de credit cu capital majoritar strain in totalul capitalului sistemului bancar (exclusiv sucursalele institutiilor de credit straine) a scazut de la 66,9% la 31 decembrie 2018 la 65,2% la 31 decembrie 2019.In ceea ce priveste concentrarea activitatii bancare, s-a inregistrat o scadere usoara (cu 0,2 puncte procentuale, de la 6,1% la 31 decembrie 2018 la 5,9% la 31 decembrie 2019) a ponderii institutiilor de credit cu o cota de piata mai mica de 1%, in timp ce segmentul celor cu o cota de piata de peste 5%, respectiv al celor cu o cota de piata intre 1% si 5% au cunoscut o majorare cu cate 0,1 puncte procentuale, de la 76,6% la 31 decembrie 2018 la 76,7% la 31 decembrie 2019, respectiv de la 17,3% la 17,4%.Reteaua teritoriala a institutiilor de credit a continuat sa se restranga si in 2019, un numar de 323 de sucursale si agentii bancare fiind inchise, in timp ce numarul salariatilor din sistem s-a redus cu 631 de persoane.Totodata, un numar de 309 institutii intentioneaza sa furnizeze servicii bancare in mod direct pe teritoriul Romaniei, potrivit notificarilor primite de Banca Nationala a Romaniei, pana la data de 13 martie 2020, de la autoritati de supraveghere competente din alte state membre ale UE. BNR mentioneaza ca in cursul lunii iulie 2019 a fost finalizat procesul de achizitie a unei participatii calificate directe, reprezentand 99,9335% din capitalul social al Bank Leumi Romania S.A., de catre First Bank S.A. Ulterior, Banca Nationala a Romaniei a autorizat fuziunea prin absorbtie dintre Bank Leumi Romania S.A si First Bank S.A (februarie 2020). Fuziunea dintre cele doua institutii de credit s-a incheiat la 30 aprilie 2020.In luna octombrie 2019, Raiffeisen Banca pentru Locuinte S.A. si-a schimbat denumirea in Aedificium Banca pentru Locuinte S.A., iar Raiffeisen Bank Romania S.A. a devenit actionar principal al acestei banci . In luna noiembrie 2019 s-a inregistrat modificarea denumirii bancii Marfin Bank S.A., achizitionata in anul 2018 de firma cipriota Barniveld Enterprises Limited, in Vista Bank S.A.In luna octombrie 2019, a fost infiintata Bank of China (Hungary) Close LTD Budapesta - Sucursala Bucuresti, deschiderea operationala urmand sa aiba loc in septembrie 2020. De asemenea, in luna ianuarie 2020 a fost finalizata tranzactia privind achizitia de catre Eximbank S.A a pachetului majoritar de actiuni al Bancii Romanesti S.A. membra a grupului National Bank of Greece, reprezentand 99,28% din totalul actiunilor acestei institutii.La 31 decembrie 2019, activele nete bilantiere din sistemul bancar romanesc totalizau 495,297 miliarde de lei, in crestere cu 9,8% fata de 31 decembrie 2018. Numarul institutiilor de credit care activeaza in Romania a ramas neschimbat pe parcursul anului 2019, respectiv 34.Potrivit Raportului, Banca Transilvania detine o cota de piata de 17,72%, in functie de activul net bilantier, urmata de BCR cu 14,43% si de BRD cu 11,28%.