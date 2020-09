BNR: Intrarea in plata a pensiilor majorate cu 40% si a altor cheltueili fara sustinere ar duce deficitul la 11%

"Ne jucam cu focul si acum deja iese fum. Cred ca incepe sa se vada flacara focului si cred ca incepem sa ne ardem putin la degete si ma refer aici la subiectul deficitului public. Spun asta pentru ca simt ca este de datoria mea sa spun, pentru ca mandatul meu imi permite, imi ofera si chiar imi cere sa fiu independent si, pana la urma, sa apar stabilitatea pietelor financiare. Eu cred, sincer, ca deficitul este elefantul din camera cu portelanuri in aceasta perioada. Intrarea in plata a pensiilor crescute cu 40%, dar si alte cheltuieli care nu au sustinere bugetara, ar putea duce la un deficit bugetar de 11%. Este o cifra avansata de un grup de experti din Banca Centrala, este un record absolut si intr-un context pandemic si, desigur, este complet nesustenabil.Exista si riscul agentiilor de rating care ar putea sa astepte sa vada legea promulgata (de majorare a pensiilor cu 40%, n.r.) inainte de a lua o decizie in ceea ce ne priveste, de a ne cobori la statutul de nerecomandabil investitiilor sau nu. S-ar putea sa nu aiba rabdare. Cred ca indisciplina fiscala pe care am aratat-o in ultimii ani nu ne ajuta, iar toate cele trei agentii vor face un review la final de an. Eu cred ca daca va fi promulgata legea pensiilor vom fi downgradati, ne-au spus-o chiar si ei, public", a avertizat Popa.Oficialul BNR a subliniat, totodata, ca, desi deficitul bugetar a crescut in toate tarile, diferenta fata de Romania este ca acestea nu s-au angajat la cheltuieli permanente, repetate an de an."Sunt de acord ca deficitul bugetar a crescut peste tot in aceasta perioada, dar nu la un nivel extrem de ridicat, cel putin nu comparabil cu al nostru si nu cu cheltuieli care nu pot fi reduse. Majoritatea tarilor au facut cheltuieli temporare pentru sanatate, pentru masuri de redresare economica, insa nu s-au angajat la cheltuieli permanente, repetate an de an pe care poate nu si le-ar permite nici in anii ce vin. Cred ca aceasta este marea diferenta. Cred ca masurile vor impovara semnificativ si grav bugetul tarii. Nu trebuie sa uitam ca am intrat in pandemie cu cel mai mare deficit din Europa, peste limita impusa de Comisia Europeana, si eram deja in procedura de deficit excesiv. In martie - aprilie am avansat ideea unui deficit cu doua cifre si la acea vreme parea o exagerare. Pare ca vom avea un deficit cu doua cifre... Chiar si 10% este mult, iar problema in sine este viitorul pana la urma, pentru ca deficitul va fi foarte mare si in anii ce vin, reducerea lui va fi foarte grea. Gradul de indatorare a tarii se afla pe o panta puternic ascendenta", a punctat Popa.Plenul Parlamentului a adoptat, marti, 22 septembrie, rectificarea bugetara pe 2020, cu amendamentul PSD referitor la cresterea cu 40% a punctului de pensie.Parlamentarii au decis, la propunerea PSD, cu 242 voturi 'pentru', 147 'impotriva' si 11 abtineri, abrogarea articolul potrivit caruia punctul de pensie se majora cu 14%, in acest fel ramanand in vigoare legea sistemului public de pensii care prevede majorarea acestuia cu 40%.Asociatia Administratorilor de Fonduri din Romania a organizat, pe 23 si 24 septembrie, a doua editie a Summitului Administratorilor de Fonduri din Romania, eveniment ce a reunit companii de top din industria de asset management, precum si institutii, autoritati si organizatii reprezentative la nivel local si international.