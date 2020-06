BNR: Investitiile ar putea consemna un declin masiv in trimestrul II, de natura sa determine practic integral contractia economica din 2020

Ziare.

"Viteza redresarii in perspectiva apropiata a economiei si a componentelor majore ale cererii agregate este insa foarte dificil de anticipat, au convenit membrii Consiliului, depinzand de restrictiile de mobilitate si de caracteristicile eliminarii lor, implicit de evolutia pandemiei, care s-ar putea chiar reacutiza pe orizontul scurt de timp. In corelatie cu acestea, determinanta pentru refacerea consumului privat este dinamica venitului disponibil real, dependenta la randul ei de conditiile de pe piata muncii, dar si de costul datoriei bancare a populatiei si de evolutia inflatiei. Esentiala este si increderea consumatorilor, care ar putea fi afectata pe termen scurt de temerile populatiei legate de pandemie - in absenta unui vaccin/tratament eficace -, dar si de cele privind viitorul locurilor de munca si al veniturilor proprii, de natura sa accentueze inclinatia spre economisire si sa conserve schimbarile survenite recent in structura consumului", arata Minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei din 29 mai 2020 si publicata vineri de BNR.Influente pozitive sunt asteptate de la programul IMM Invest, dar perspectiva investitiilor prezinta incertitudini."Incertitudini foarte mari caracterizeaza si perspectiva investitiilor, au apreciat membrii Consiliului, care sunt anticipate sa consemneze un declin masiv in trimestrul II, de natura sa determine practic integral contractia economica din 2020, dar sa si afecteze potentialul viitor al economiei. S-a precizat ca redresarea lor incepand cu semestrul II al acestui an - conform asteptarilor -, este conditionata de evolutia cererii de consum si a celei externe, precum si de increderea investitorilor si de viteza de recuperare a tarilor de origine a investitiilor straine, dar si de situatia veniturilor/profiturilor firmelor si de accesul acestora la finantare in conditii de costuri rezonabile, dependente si de prima de risc. S-a considerat ca in contextul spatiului fiscal foarte restrans, o contributie importanta la sustinerea relansarii investitiilor si a economiei in ansamblu o va avea pachetul UE de redresare din criza COVID-19, alaturi de imbunatatirea probabila a absorbtiei fondurilor europene, pe fondul masurilor de flexibilizare a utilizarii lor recent adoptate la nivel european. Influente pozitive sunt asteptate si din programul IMM Invest care beneficiaza de garantia statului, precum si din masurile adoptate de banca centrala vizand flexibilizarea cadrului de reglementare prudentiala aplicabil institutiilor de credit ", spun reprezentantii BNR.Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis in unanimitate pe 29 mai reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,75%, de la 2%; totodata, a hotarat reducerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,25%, de la 1,50%, si scaderea ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard) la 2,25%, de la 2,50%.De asemenea, Consiliul de administratie al BNR a decis in unanimitate pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei si in valuta ale institutiilor de credit. In conditiile unui deficit de lichiditate pe piata monetara, Consiliul de administratie al BNR a hotarat in unanimitate continuarea efectuarii de operatiuni repo si a cumpararii de titluri de stat in lei de pe piata secundara, cu pastrarea stabilitatii pe piata financiara.Totodata, avand in vedere gradul ridicat de incertitudine a evolutiilor economice si financiare, Consiliul de administratie al BNR a mentinut decizia privind suspendarea calendarului sedintelor de politica monetara anuntat anterior, urmand ca sedintele pe probleme de politica monetara sa aiba loc ori de cate ori va fi necesar.In cadrul sedintei, Consiliul de administratie a discutat si adoptat deciziile de politica monetara, pe baza datelor si analizelor privind caracteristicile recente si perspectiva evolutiilor macroeconomice pe termen mediu prezentate de directiile de specialitate si a altor informatii interne si externe disponibile.