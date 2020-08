BNR: Soldul creditului neguvernamental a crescut in iulie 2020 cu 0,8%

Creditul in lei, cu o pondere de 68,2% in totalul creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,3%, iar creditul in valuta exprimat in lei, cu o pondere de 31,8% in totalul creditului neguvernamental, a scazut cu 0,4% (exprimat in euro , indicatorul a scazut cu 0,2%).Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019, creditul neguvernamental a inregistrat o crestere de 3,6% (0,8% in termeni reali), pe seama avansului cu 6,1% al componentei in lei (3,2% in termeni reali) si a scaderii cu 1,3% a componentei in valuta exprimata in lei (scaderea a fost de 3,3% daca indicatorul este exprimat in euro).Creditul guvernamental a crescut in luna iulie 2020 cu 1,6% fata de luna iunie 2020, pana la 133,507 miliarde de lei. In raport cu iulie 2019, acesta a crescut cu 29,5% (26,0% in termeni reali).Masa monetara in sens larg (M3) a inregistrat la sfarsitul lunii iulie 2020 un sold de 446,125 miliarde de lei. Aceasta a crescut cu 0,5% (atat in termeni nominali, cat si in termeni reali) fata de luna iunie 2020, iar in raport cu iulie 2019 s-a majorat cu 14% (10,9% in termeni reali).