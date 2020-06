Criza sanitara ii face pe romani sa economiseasca mai mult: populatia, mai prudenta decat companiile

Ziare.

Depozitele neguvernamentale au crescut cu 0.7% luna/luna la 378,4 miliarde lei in aprilie, marcand astfel un nivel record. Depozitele neguvernamentale in lei au crescut cu un ritm lunar de 0.8%, ajungand la 241,1 miliarde lei. Cresterea componentei populatie de 3.4% luna/luna, pana la 138 miliarde lei a contrabalansat declinul inregistrat pe segmentul companii cu 2.5% luna/luna, pana la 103,2 miliarde lei.Depozitele neguvernamentale in valuta au urcat cu 0.6% luna/luna, pana la 137.3 miliarde lei in aprilie, ca urmare a cresterii componentei populatie cu un ritm lunar de 1.4% la 98,9 miliarde lei. Depozitele companiilor s-au ajustat cu o dinamica lunara de 1.6% pana la 38,4 miliarde lei.In dinamica an/an depozitele neguvernamentale si-au incetinit totusi cresterea de la 13.6% in martie la 12.2% in aprilie. Trebuie remarcata majorarea depozitelor neguvernamentale in valuta cu 19% an/an, miscare influentata in mod cert de deprecierea leului. Componentele populatie si companii au crescut cu 18.6% an/an, respectiv 20% an/an. Totodata, depozitele neguvernamentale in lei au consemnat un avans de 8.6% an/an in aprilie: pe segmentele populatie si companii s-au inregistrat cresteri cu 12.2% an/an, respectiv 4.2% an/an.Depozitele populatiei au crescut pana la 236.9 miliarde RON in perioada ianuarie-aprilie, in timp ce depozitele companiilor s-au diminuat pana la 141.5 miliarde RON in primele patru luni din 2020.