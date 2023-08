Datori pana-n gat: Numarul romanilor cu restante la banci e in crestere

Numarul restantierilor persoane fizice la banci si IFN-uri a ajuns, in aprilie, la 702.339 persoane, cu 3,73% mai multe comparativ cu finalul aceleiasi luni din 2014, se arata in datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

Potrivit sursei citate, fata de luna martie, numarul restantierilor a scazut cu 1,61%.

Numarul total al restantelor era, la finele lunii aprilie, de 934.104, valoarea totala a acestora fiind de peste 11,503 miliarde lei.

Din aceasta suma, peste 4,3 miliarde de lei reprezentau restante in moneda nationala, circa 5,052 miliarde lei erau restante in euro, iar restul in dolari SUA si alte valute.

Restantele la creditele in lei, in scadere

Ads