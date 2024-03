Ghetea: Reducerea rezervelor minime de catre BNR ar putea ajuta economia

Bancherii considera ca banca centrala ar trebui sa reduca rezervele minime obligatorii. Astfel banii eliberati ar putea fi folositi pentru titluri de stat, credite pentru agricultura, firme mici si mijlocii sau locuinte, a declarat marti presedintele Consiliului de Administratie al Alpha Bank, Radu Gratian Ghetea.

In acelasi timp, el a sugerat ca si dobanda de politica monetara ar trebui ajustata "un pic in jos", informeaza NewsIn.

"Am avut, in cadrul intalnirii cu premierul de saptamana trecuta, o serie de propuneri care vizeaza masurile pe care ar trebui sa le ia banca centrala.

Rezervele minime obligatorii prea mari limiteaza creditarea. S-a dovedit, o data cu venirea crizei, ca nivelul actual a fost binevenit, dar daca vorbim de relansare, propunerea noastra este ca banii blocati in rezerve sa fie eliberati", a spus Ghetea.

Banca Nationala a Romaniei (BNR) impune bancilor un nivel al rezervelor minime obligatorii de 40% din pasivele in valuta si de 18% din cele in lei, dupa ce Consiliul de Administratie a decis, la ultima sedinta din 30 octombrie, sa reduca rezervele la pasivele in lei de la 20% la 18%, cu aplicare incepand cu perioada 24 noiembrie-23 decembrie.

Masura ar avea ca efect, potrivit analistilor, eliberarea in piata a circa 2 miliarde lei.

Ghetea a precizat ca au existat pareri ale bancherilor care sustineau folosirea banilor din rezervele minime obligatorii pentru achizitionarea de titluri de stat, in timp ce altii propuneau folosirea lor pentru construirea de locuinte sau pentru IMM-uri.

O alta propunere a reprezentantilor comunitatii bancare pentru relansarea economiei a fost sustinerea activitatii in domeniul imobiliar prin masuri care sa permita bancilor acordarea in acordarea in continuare de credite in lei, in special ipotecare.

Alta propunere vizeaza majorarea capitalului social pentru fondurile de garantare, iar bancherii au propus inclusiv crearea unui fond de garantare ipotecar, potrivit presedintelui Asociatiei Romane a Bancilor (ARB).

Ghetea a vorbit si despre necesitatea capitalizarii Eximbank, pentru cresterea importantei si volumului de afaceri al bancii.

Dintre masurile fiscale propuse de bancheri, presedintele ARB a mentionat reducerea sau scutirea de TVA pentru unele activitati importante in economie, inclusiv pentru crearea de locuri de munca.

Unii dintre reprezentantii bancilor sustin ca revigorarea economica se poate realiza printr-o singura activitate - cea de constructii, respectiv realizarea infrastructurii.

"Ma refer aici la constructia de autostrazi, sosele, dar si utilitati precum apa, canal, gaze. Am avut discutii si cu privire la utilizarea unor modalitati de tipul build-operate-transfer, respectiv constructia de autostrazi cu cesiunea drepturilor", a mai spus Ghetea, dand exemplul drumului construit intre aeroportul din Atena si oras.

