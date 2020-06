Incertitudinile BNR cu privire la stabilitatea financiara a Romaniei. Domeniile care pot fi puternic afectate de pandemia COVID-19

Ziare.

De asemenea, BNR indica faptul ca politicile fiscale expansive din perioada cresterii economice din ultimii ani a dus la vulnerabilizarea indicatorilor macroeconomici, ceea ce face si mai dificila gestionarea situatiei in plina pandemiei. Cel mai mare risc sistemic pentru stabilitatea financiara din Romania in perioada urmatoare este reprezentat de cresterea incertitudinii la nivel global si reducerea rapida a increderii investitorilor in economiile emergente. Al doilea risc sistemic major in Romania e dat de dezechilibrele macroeconomice interne , inclusiv din perspectiva structurii si a costului de finantare a deficitului bugetar.Acoperirea necesarului de finantare privind cheltuielile statului este una dintre cele mai mari provocari ale anului 2020, potrivit raportului BNR. Acest necesar s-a majorat cu 31 la suta fata de anul anterior, ajungand la 119,8 miliarde lei, un maxim istoric in termeni absoluti. Relativ la PIB, acesta se situeaza la aproximativ 11 la suta, fiind la cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani, insa sub maximul inregistrat in anul 2009 (16,6 la suta din PIB).In baza datelor preliminare privind activitatea sectoriala, BNR mentioneaza ca au fost identificate 17 sub-sectoare economice care pot fi puternic afectate de contextul economic generat de pandemia COVID-19 si alte 17 domenii care pot fi afectate de o maniera moderata. Sectoarele asupra carora pandemia COVID-19 este de asteptat sa aiba un impact ridicat au o importanta semnificativa in economie. Acestea reprezinta 14% din numarul total al companiilor nefinanciare, contribuie cu 17% la valoarea adaugata bruta si angajeaza 21% din forta de munca."In plus, aproape o patrime din portofoliul corporativ al bancilor este reprezentat de credite contractate de catre aceste firme. In acest context, este de asteptat ca sectorul bancar sa se confrunte cu unele dificultati, declansarea pandemiei putand sa accentueze anumite vulnerabilitati structurale. Desi institutiile de credit considera drept dificil de cuantificat in prezent impactul generat de pandemia de COVID-19 asupra economiei si pietelor financiare, asteptarile acestora vizeaza deteriorarea conditiilor economice, cu posibile consecinte asupra ratingului de tara, magnitudinea fiind conditionata de gradualitatea si robustetea reluarii activitatii economice", se spune in raport.Potrivit BNR, aceste sectoare sunt reprezentate de: turism si industria hoteliera si a restaurantelor. Din perspectiva importantei pentru sectorul bancar, nu se identifica probleme semnificative, avand in vedere ca expunerea fata de companiile din turism este de 0,2%, la care se adauga circa 3% credite acordate firmelor din industria hotelurilor si a restaurantelor. In ceea ce priveste insa importanta pentru cresterea economica, sectorul hotelurilor si al restaurantelor, alaturi de comert si transporturi au avut o contributie importanta la cresterea PIB in anul 2019.De asemenea, in raport se mentioneaza ca agentiile turistice si tur-operatorii reprezinta 0,5% din totalul companiilor nefinanciare (3.500 firme), angajeaza 10.000 de salariati (0,25% din total) si genereaza 0,6% din VAB. Industria hotelurilor si a restaurantelor este mai bine reprezentata din punct de vedere al contributiei la evolutia sectorului real: numarul firmelor se ridica la 5% din total (34.500), aportul la valoarea adaugata bruta este de 2%, iar la numarul angajatilor de 4% (respectiv 171.600).