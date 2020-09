Nou minim istoric pentru leu. BNR: De la inceputul anului avem o depreciere a leului fata de euro de 1,6 %

"Suntem in acelasi scenariu pe care l-am evocat saptamana trecuta. Probabil se cauta noi echilibre pe toate monedele regionale si, in consecinta, avem si aceasta evolutie a cursului leului. Dar, daca ne uitam la cifrele propriu-zise, dincolo de recordul statistic pe care-l consemnam, evolutia de astazi a fost, din nou, una mica, de vreme ce deprecierea a fost de 0,1 %, sub un ban. Deci, din punctul acesta de vedere trebuie sa intelegem ca acestea sunt evolutii normale intr-o piata, sigur, in contextul in care nu inregistram in fiecare zi un record.Astazi s-a intamplat, dar este un record statistic si nu vedem neaparat o continuare a tensiunilor care sa duca la deprecieri semnificative de la o zi la alta", a declarat pentru Digi24 Dan Suciu, purtatorul de cuvant al BNR. "Daca ne uitam la un scenariu mai lung, pe o evolutie mai lunga a cursului, ca sa vedem amplitutdinea, daca ea exista, de la inceputul anului avem o depreciere a leului fata de euro de 1,6 %, cifra este foarte mica. Intra in sfera normalului. Sigur, directia este cea determinata de situatia de criza economica pe care o parcurgem si de aceea avem depreciere. Dar daca ne uitam la celelalte monede regionale, ca sa intelegm amplitudinea mica a deprecierii cursului, vedem ca in cauzul forintului avem depreciere de 8,8 % de a inceputul anului, iar la nivelul zlotului de 4,5 %", a adaugat el.Intrebat daca perioada dinaintea alegerilor prin care trece Romania are vreo influenta asupra cursului valutar, Suciu a raspuns: "Cu siguranta ca situatia politica intotdeauna influenteaza cursul intr-un fel sau altul. Incertitudinea care poate rezulta - nu neaparat procesul electoral este cel care genereaza acest lucru, dimpotriva - dar incertituinea care se ridica prin diverse afirmatii nu poate sa aduca stabilitate din punctul acesta de vedere, chiar daca astazi, repet, e mai degraba o continuare a evolutiilor saptamanilor trecute".In opinia lui Suciu, deprecierea cursului a fost foarte redusa, chiar daca Romania a avut o situatie de criza."Nu vedem motive pentru a avea alte variatii decat mici in aceasta perioada, asta daca suntem in continuare cumpatati in ceea ce priveste politicile publice in Romania", a spus el.Intrebat daca reluarea demersului de a creste pensiile cu 40% in Parlament poate influenta cursul de schimb. Suciu a spus: "Da, este unul dintre factorii care pot deranja foarte mult echilibrele pe care incearca acum leul sa le consolideze intr-un fel sau altul. Evident ca aceste lucruri ingrijoreaza si, daca lucrurile vor merge in directia aceasta, sunt acele elemente suplimentare care pot influenta evolutia cursului, din pacate intr-o directie pe care nu ne-o dorim".Si premierul Ludovic Orban spune ca a existat o stabilitate a cursului de schimb, chiar daca Romania a trecut prin criza generata de COVID."Sunt anumite perioade cand exista o presiune asupra cursului. Sunt convins ca BNR va reusi sa mentina o relativa stabilitate a cursului de schimb. Preocuparea noastra a fost pentru a asigura echilibrele macroeconomice", a spus el.