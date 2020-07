Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei au scazut la sfarsitul lunii iunie la 35 miliarde euro

"La 30 iunie 2020, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 35 miliarde euro, fata de 35,646 miliarde euro la 31 mai 2020", a informat BNR Nivelul rezervei de aur s-a mentinut la 103,6 tone. In conditiile evolutiilor preturilor internationale, valoarea acesteia s-a situat la 5,267 miliarde euro."In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: intrari de 3,6 miliarde euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit , alimentarea conturilor Ministerului Finantelor Publice, alimentarea contului Comisiei Europene si altele; iesiri de 4,244 miliarde euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, plati de rate si dobanzi in contul datoriei publice denominate in valuta si altele", arata banca centrala.Rezervele internationale ale Romaniei (valute plus aur) la 30 iunie 2020 au fost de 40,26 miliarde euro, fata de 40,812 miliarde euro la 31 mai 2020.Platile scadente in luna iulie 2020 in contul datoriei publice denominate in valuta, directe sau garantate de Ministerul Finantelor Publice, insumeaza circa 117 milioane euro.