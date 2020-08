Scadere dramatica a investitiilor straine, in prima jumatate a anului. BNR: Investitiile directe s-au redus la 352 milioane de euro

Participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 160 de milioane de euro, iar creditele intragrup au inregistrat o valoare neta de 192 milioane euro.Potrivit datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), numarul firmelor cu capital strain nou infiintate a scazut, in primul semestru al anului in curs, cu 41,41%, comparativ cu perioada similara din 2019, la 1.674 de unitati.Cele 1.674 de societati noi aveau un capital social subscris in suma totala de 3,841 milioane de dolari, in scadere cu 55,6% fata de ianuarie - iunie 2019.La 30 iunie 2020, cel mai mare numar de societati cu participare straina era cu investitori din Italia, respectiv 49.168 (cu 3,846 miliarde dolari capital subscris), dar cea mai mare valoare a capitalului social apartine societatilor olandeze, respectiv 12,749 miliarde de dolari, in 5.462 de firme.In iunie, au fost inmatriculate 228 de societati cu participare straina, cu un capital subscris de 1,41 milioane dolari.Pe domenii, cele mai multe firme inmatriculate au fost inregistrate in comertul cu ridicata si cu amanuntul, reparatii auto si moto, respectiv 31,14% din total, activitati profesionale, administrative, stiintifice si tehnice (23,25%) si transport, depozitare si comunicatii (12,71%).La finele lunii iunie 2020, in Romania existau 228.566 de societati cu participare straina la capitalul social. Valoarea capitalului subscris se situa la valoarea de 63,802 miliarde de dolari.