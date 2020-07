Valoarea tranzactiilor de plata cu carduri a crescut cu 9,3%, de la inceputul pandemiei

"Valoarea si numarul tranzactiilor de plata cu cardurile emise de prestatorii de servicii de plata rezidenti au crescut cu aproape 10%, de la inceputul pandemiei Covid-19, in ritm anual, accelerand astfel procesul de digitalizare in sistemul bancar", potrivit analizei datelor statistice preliminare furnizate de banci pentru BNR.Astfel, restrictiile impuse in perioada starii de urgenta si in starea de alerta din cauza pandemiei au permis cresterea gradului de utilizare a cardurilor emise de banci.Numarul tranzactiilor de plata cu carduri emise de prestatorii de servicii de plata rezidenti a avansat cu 9,6%, in trimestrul doi 2020, pana la 222,2 milioane, comparativ cu perioada similara a anului trecut."Valoarea tranzactiilor de plata cu carduri emise de prestatorii de servicii de plata rezidenti s-a majorat cu 9,3%, pana la 28,27 miliarde lei, la finele trimestrului doi 2020, fata de intervalul similar din anul trecut. Din totalul tranzactiilor cu cardul din trimestrul doi 2020, valoarea tranzactiilor POS cu carduri a totalizat 15,68 miliarde lei. La acest tip de tranzactii se constata o crestere cu 7,2% fata de aceeasi perioada din 2019, cand s-au inregistrat tranzactii POS cu carduri in valoare de 14,62 miliarde lei", arata analiza.Numarul total al cardurilor in circulatie in Romania, la sfarsitul lunii iunie 2020, se ridica la 18,43 milioane, cu 4,1% mai mare fata de luna iunie 2019, cand au fost raportate 17,7 milioane carduri. Din cele peste 18,43 milioane carduri in circulatie la sfarsitul semestrului I 2020, un numar de 15.430.130 reprezentau carduri de debit si 2.907.432 carduri de credit.Romania are mai putin de un card bancar/ cap de locuitor, una dintre cele mai mici valori din statele Uniunii Europene, ca urmare a preferintei pentru platile efectuate in numerar."Trecerea la cashless si contactless este o tendinta care s-a accentuat in ultimii ani pe fondul digitalizarii serviciilor bancare, insa a fost accelerata in perioada pandemiei. Ca masura suplimentara de asigurare a sanatatii, bancile au recomandat populatiei efectuarea platilor fara numerar, prin mijloace moderne de plata puse la dispozitie de acestea, precum cardurile sau platile online", releva analiza.