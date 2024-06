O uniune bancara poate fi necesara, deoarece ar putea contribui la intarirea sistemului bancar european, considera consilierul BNR, Adrian Vasilescu. In opinia sa, un sistem european mai puternic ar fi benefic pentru Romania.

Viziunea BNR coincide cu cea a institutiilor europene. In cursul diminetii, presedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a sustinut un discurs de sustinere a uniunii bancare, in fata Parlamentului European.

"Avem nevoie de uniune bancara si fiscala. Bancile au devenit transnationale, in timp ce regulile au ramas la nivel national. BCE are datoria de a readuce integritatea politicilor monetare. Ea poate decide ce actiuni trebuie intreprinse si in ce conditii, dar toti actorii trebuie sa respecte independenta BCE", a declarat Jose Manuel Barroso.

Vasilescu (BNR): Un sistem european mai puternic, benefic pentru Romania

