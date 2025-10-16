Vasilescu, despre datornici: S-ar putea sa vedem si oameni scosi din case

Miercuri, 17 Martie 2010, ora 17:12
1171 citiri
Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, a declarat, marti, la Ploiesti, ca nu exclude posibilitatea ca unii dintre romanii care au datorii la banci sa fie scosi din casele pe care le-au achizitionat prin credite.

Vasilescu sustine ca multe dintre masurile prezentate in mass-media ca fiind anticriza sunt de fapt masuri sociale, care nu au rol de combatere a efectelor crizei economice.

"Din pacate, foarte multe masuri (...) anticriza de fapt nu sunt masuri anticriza, ci sunt masuri sociale menite sa anestezieze efectele crizei sau efectele unor masuri anticriza care sunt, vrand, nevrand, dure", a spus consilierul guvernatorului BNR, informeaza Mediafax.

El a adaugat ca "singurul program anticriza care este real, concret si eficace este acordul cu FMI, Comisia Europeana si Banca Mondiala".

Intrebat care este, in opinia sa, solutia la problema pe care o au zeci de mii de romani care nu-si mai pot achita datoriile la banci, consilierul guvernatorului BNR a raspuns: "S-ar putea sa vedem si lucruri triste, s-ar putea sa vedem si oameni scosi din case. Sigur ca e important ca bancile sa fie atente la aceasta problema sociala, e important ca si Guvernul sa intervina in aceasta chestiune, daca poate interveni".

