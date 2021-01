Vista Bank achizitioneaza Credit Agricole Romania. Tranzactia trebuie aprobata de BNR si Consiliul Concurentei

Potrivit unui comunicat al bancii remis luni, dupa finalizarea achizitiei, Vista Bank va detine active totale de peste 1,2 miliarde euro , credite de 750 milioane euro, depozite de 1,1 miliarde euro si peste 105 milioane euro capital CET1."Achizitia Credit Agricole Romania reprezinta un moment important pentru Vista Bank si este in conformitate cu strategia noastra de a ne creste si consolida in continuare pozitia pe piata . Ne concentram pe sustinerea economiei romanesti, prin generarea de valoare pentru toate partile interesate, clienti, angajati, actionari. Dorim sa le multumim reprezentantilor Credit Agricole pentru cooperarea si profesionalismul lor in aceasta tranzactie", a declarat Stavros Lekkakos, presedinte al Consiliului de Administratie Vista Bank.PWC si David & Baias au acordat consultanta financiara si juridica, in timp ce Deloitte a asigurat consultanta financiara pentru anumite aspecte.Vista Bank este prezenta pe piata bancara din Romania din 1998, detine o retea de 31 de sucursale si 320 de angajati si ofera o gama completa de produse si servicii clientilor locali si internationali. Credit Agricole Romania are o retea de 14 sucursale, active totale de 535 milioane euro, depozite de 410 milioane euro si credite de 395 milioane euro.