Aurul atinge vineri un maxim istoric, 271,0003 lei/gram. Leul se depreciaza fata de euro

Pentru moneda europeana, BNR a afisat, vineri, un curs de 4,8375 lei pentru un euro , mai mare cu 0,16 bani fata de cotatia de 4,8359 lei pentru un euro, stabilita in sedinta anterioara.Leul s-a depreciat si in raport cu dolarul american, cursul anuntat fiind de 4,0949 lei, in urcare cu 1,98 bani (+0,49%), comparativ cu valoarea de joi, respectiv 4,0751 de lei pentru moneda americana.Pe de alta parte, leul a castigat teren in fata francului elvetian, care a ajuns la o cotatie de 4,4794 lei, cu 1,10 bani (-0,24%) sub cuantumul din sedinta anterioara, de 4,4904 lei.