Leul a crescut miercuri la 4,8729 unitati pentru un euro

Marti, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,8742 lei pentru un euro, in crestere cu 0,10% fata de nivelul de 4,8695 consemnat luni. Dolarul a coborat cu 0,12%, la 4,1366 lei pe unitate.Cursul mediu al BNR pentru euro aferent lunii septembrie 2020 a fost de 4,8586 lei pe unitate.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a urcat joi cu 0,12%, de la nivelul de 4,1366 lei pe unitate inregistrat marti la 4,1366 lei pe unitate.Pe 23 martie 2020, dolarul a atins un maxim istoric, de 4,5316 lei/dolar.Lira sterlina a scazut cu 0,58%, la 5,3407 lei pe unitate, fata de nivelul de 5,3722 lei pe unitate consemnat marti.Francul elvetian a scazut cu 0,16%, la 4,5163lei pe unitate, comparativ cu nivelul atins marti, de 4,5234 lei pe unitate.Aurul a fost cotat la 251,7433 lei pentru un gram, in coborare fata de pretul inregistrat marti, de 254,5129 lei.