Nou minim istoric pentru moneda nationala. BNR a cotat euro la 4,8641 lei

In septembrie, moneda nationala a fost frecvent cotata peste nivelul de 4,85 lei/euro, dar este pentru prima data cand este depasit nivelul de 4,86 lei per euro la cotatia oficiala.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut miercuri cu 0,3%, pana la 4,1529 lei pe unitate. Pe 23 martie 2020, dolarul a atins un maxim istoric, de 4,5316 lei/dolar.Saptamana trecuta analistul Adrian Benta estima ca leul se va deprecia si mai mult, atingand noi praguri psihologice."Probabil undeva la un 4,87-4,88 va interveni BNR, pentru ca 4,9 este prag psihologic si este greu acceptabil de populatie", anticipa analistul.Cresterea cursului euro ar putea avea legatura si cu deciziile luate in Parlament. Ministrul Finantelor avertiza ca adoptarea rectificarii bugetare in forma modificata in legislativ va duce la deprecierea monedei nationale.