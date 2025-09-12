Datoria externă a României a crescut cu peste 15 miliarde de euro între ianuarie și iulie. Trei sferturi din suma totală, legată de îndatorarea pe termen lung

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 13:40
Datoria externă a României a crescut cu peste 15 miliarde de euro între ianuarie și iulie 2025 FOTO /bnro.ro

Datoria externă totală a României a crescut cu peste 15 miliarde de euro din ianuarie până în luna iulie, a anunțat Banca Națională a României (BNR) vineri, 12 septembrie. Din totalul de 220,15 miliarde euro, peste trei sferturi țin de îndatorarea pe termen lung, în timp ce BNR este mai pregătită să facă față îndatorării pe termen scurt decât în decembrie 2024.

„În perioada ianuarie - iulie 2025, datoria externă totală a crescut cu 15,264 miliarde euro, până la 220,157 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 171,099 miliarde euro la 31 iulie 2025 (77,7% din totalul datoriei externe), în creștere cu 10,4% față de 31 decembrie 2024; datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 iulie 2025 nivelul de 49,058 miliarde euro (22,3% din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,7% față de 31 decembrie 2024”, arată datele BNR.

În perioada ianuarie-iulie 2025 contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 17,226 miliarde euro, comparativ cu 14,691 miliarde euro în perioada ianuarie-iulie 2024. În structura acestuia, balanța bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1,942 miliarde euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 330 milioane euro, balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 96 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 827 milioane euro.

Investițiile directe ale nerezidenților în România au însumat 4,269 miliarde euro (comparativ cu 3,244 miliarde euro în perioada ianuarie - iulie 2024), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 2,339 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1,930 miliarde euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,6% în perioada ianuarie - iulie 2025, comparativ cu 19,6% în anul 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 iulie 2025 a fost de 5,6 luni, comparativ cu 5,7 luni la 31 decembrie 2024.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculat la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2025 a fost de 100,4%, comparativ cu 99,1% la 31 decembrie 2024.

