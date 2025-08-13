BNR: Datoria externă totală a României a crescut în primele șase luni cu 7,48 miliarde de euro

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 13 August 2025, ora 17:09
255 citiri
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în primele șase luni cu 7,48 miliarde de euro
Datoria externă totală a României a crescut în primele şase luni cu 7,48 de miliarde de euro. FOTO ziare.com

Datoria externă totală a României a crescut, în perioada ianuarie - iunie, cu 7,48 de miliarde de euro, până la 212,37 de miliarde de euro, arată datele Băncii Naționale a României (BNR).

”În perioada ianuarie - iunie 2025, datoria externă totală a crescut cu 7,480 miliarde euro, până la 212,373 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 162,089 miliarde euro la 30 iunie 2025 (76,3% din totalul datoriei externe), în creștere cu 4,6% față de 31 decembrie 2024; datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2025 nivelul de 50,284 miliarde euro (23,7% din totalul datoriei externe), în creștere cu 0,8% față de 31 decembrie 2024”, arată datele BNR.

Investițiile directe ale nerezidenților în România au însumat 2,779 miliarde euro (comparativ cu 2,414 miliarde euro în perioada ianuarie - iunie 2024), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 1,776 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1,003 miliarde euro.

În perioada ianuarie-iunie 2025 contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 13,897 miliarde euro, comparativ cu 11,682 miliarde euro în perioada ianuarie-iunie 2024. În structura acestuia, balanța bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1,918 miliarde euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 480 milioane euro, balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mic cu 111 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 888 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,5% în perioada ianuarie - iunie 2025, comparativ cu 19,6% în anul 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 iunie 2025 a fost de 5,3 luni, comparativ cu 5,7 luni la 31 decembrie 2024. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 iunie 2025 a fost de 92,8%, comparativ cu 99,1% la 31 decembrie 2024.

