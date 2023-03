BNR a redus dobanda cheie la un nou nivel minim: Bancile pot ieftini creditele

Banca Nationala a Romaniei a micsorat, in sedinta de marti, dobanda de politica monetara la un nou nivel minim, lasand astfel loc pentru ieftinirea creditelor in lei.

Potrivit comunicatului remis Ziare.com, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat urmatoarele:

- Reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 3,50 la suta pe an de la 3,75 la suta incepand cu data de 5 februarie 2014;

- Gestionarea adecvata a lichiditatii din sistemul bancar;

- Mentinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si in valuta ale institutiilor de credit.

CA al BNR a analizat si aprobat raportul trimestrial asupra inflatiei, document care va fi prezentat publicului intr-o conferinta de presa organizata in data de 6 februarie 2014, au mai transmis reprezentantii bancii centrale.

Decizia bancii centrale a fost anticipata de expertii in sistemul bancar.

"Cincisprezece din douazeci de participanti la sondaj estimeaza reducerea dobanzii la 3,5%, in timp ce restul vad posibila mentinerea sa la nivelul de 3,75%. Aceasta ar putea fi ultima reducere a dobanzii intr-un ciclu de relaxare a politicii monetare care a inceput in iulie 2013, cele mai multe estimari pentru orizontul decembrie 2014 indicand o dobanda de 3,5%", se precizeaza in comunicatul Asociatiei Analistilor Financiar - Bancari din Romania (AAFBR).

Reducerea dobanzii ar urma sa se reflecte la nivelul costurile creditelor in moneda nationala.

"BNR ar putea reduce ratele rezervelor minime obligatorii la lei pentru a relaxa conditiile monetare. Iar ca urmare, dobanzile la creditele in moneda nationala se vor micsora usor", a spus Mihai Patrulescu, economist senior UniCredit Tiriac Bank, pentru Ziare.com, la inceputul anului.

C.P.