BNR a redus dobanda de politica monetara

Consiliul de Administratie al BNR a decis reducerea ratei dobanzii de politica monetara cu 0,25%, pana la nivelul de 10%, incepand cu data de 5 februarie 2009, se mentioneaza intr-un comunicat al bancii centrale.

In acelasi timp, BNR a decis sa mentina rezervele minime obligatorii la valorile actuale, contrar asteptarilor analistilor din piata.

Acestia anticipau ca banca centrala va amana reducerea ratei dobanzii de politica monetara si va diminua nivelul rezervei minime obligatorii (RMO) pentru pasivele in lei, cel putin asa considera majoritatea analistilor din Romania.

Peste 90% dintre reprezentantii Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR) intrevedeau o scadere cu 1-2 procente a RMO pentru lei, pana la nivelul de 16-17%.

In acelasi timp, analistii anticipau o mentinere a RMO pentru pasivele in valuta la nivelul actual, de 40%, cel putin pana in momentul in care Romania va semna un acord de finantare externa.

Reducerea nivelului rezervelor obligatoriii ar fi determinat o crestere mai rapida a lichiditatii, iar dobanzile sa scada intr-o perioada mult mia scurta. O astfel de masura s-ar fi putut traduce printr-o relansare a creditarii pe lei, considerata de specialisti mult mai putin riscanta decat cea in valuta.

In contextul unei volatilitati ridicate a cursului de schimb, incurajarea creditarii in valuta ar putea spori numarul celor care nu vor putea sa-si achite ratele. Tot din cauza leului care se afla pe un trend descendent in raport cu moneda unica europeana, Consiliul de Administratie al BNR ar putea decide mentinerea dobanzii de politica monetara la nivelul de 10,25%.

"Reducerea ratei dobanzii de politica monetara va fi probabil amanata, pe de o parte, din cauza unei presiuni semnificative de depreciere a leului, iar pe de alta parte, din cauza eficacitatii reduse in conditiile in care dobanzile pe piata monetara se situeaza mult peste nivelul dobanzii de referinta si evolueaza in functie de perceptia asupra riscului", a declarat Rozalia Pal, economistul-sef al UniCredit Tiriac Bank, citata de Ziarul Financiar.

Mentinerea dobanzii de politica monetara la nivelul actual ar putea sa-i nemultumeasca totusi pe bancheri, avand in vedere faptul ca BNR nu a mai umblat la aceasta din august 2008. Putinii analisti care se asteapta ca BNR sa modifice dobanda de politica monetara mizeaza pe o scadere cu 25 pana la 50 de puncte de baza.

Banca centrala a redus ultima oara dobanda de politica monetara in sedinta Consiliului de Administratia din iunie 2007, cand a coborat de la 7,25% la 7%. De atunci au avut loc sapte majorari, cele mai mare pas fiind de 1%.

