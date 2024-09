BNR da unda verde ieftinirii creditelor: Dobanda cheie, la un nou minim istoric

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a redus, marti, dobanda cheie la un nou minim istoric.

Astfel, Consiliul de Administratie al institutiei a decis scaderea acestui indice la nivelul de 3,0 la suta pe an de la 3,25 la suta, incepand cu data de 1 octombrie 2014, potrivit unui comunicat remis Ziare.com.

Reducerea dobanzii da unda verde bancilor comerciale la ieftinirea creditelor in lei.

De asemenea, BNR a mai redus si rata rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei ale institutiilor de credit la nivelul de 10 la suta de la 12 la suta, incepand cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2014.

In schimb, rata rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor in valuta se mentine la nivelul de 16 la suta.

"Pentru a atenua volatilitatea ratelor dobanzilor pe piata monetara interbancara, CA al BNR a decis ingustarea coridorului simetric format de ratele dobanzilor facilitatilor permanente in jurul ratei dobanzii de politica monetara la +/- 2,75 puncte procentuale de la +/-3 puncte procentuale. In consecinta, incepand cu data de 1 octombrie 2014, rata dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard) se va reduce la 5,75 la suta pe an de la 6,25 la suta, iar rata dobanzii pentru facilitatea de depozit se va mentine la 0,25 la suta pe an.

Ads

BNR reitereaza ca utilizarea adecvata a tuturor instrumentelor de care dispune in conditiile monitorizarii atente a evolutiilor interne si ale mediului economic international este de natura a asigura indeplinirea obiectivelor fundamentale privind stabilitatea preturilor pe termen mediu, precum si mentinerea stabilitatii financiare", se mai arata in comunicatul BNR.

Decizia BNR, in conformitate cu asteptarile analistilor

Sondajul realizat de Asociatia Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR), dat publicitatii luni, a aratat ca majoritatea celor chestionati a apreciat ca BNR va reduce dobanda cheie.

Analistii sustin ca BNR va lua o decizie importanta pentru ieftinirea creditelor in lei

Ciclul de relaxare a politicii monetare ar putea continua in luna noiembrie, cand dobanda ar putea fi redusa la 2,75%, conform celor mai multe opinii exprimate in cadrul sondajului.

BNR a redus la inceputul lunii august dobanda de politica monetara cu 0,25 puncte procentuale, de la 3,5% la 3,25% pe an. La acel moment, guvernatorul Mugur Isarescu a explicat ca pot fi create conditiile pentru o noua decizie de acest fel.

Ads

BNR a redus dobanda cheie la un nou nivel minim

"Daca va uitati la noua proiectie de inflatie s-ar putea sa mai fie (loc de reducere). Dar noi am avut si avem retineri, probabil ca va amintiti ca noi am spus la inceputul anului ca 3,5% este un nivel pe care ne simteam confortabili. A intervenit aceasta evolutie mult mai avantajoasa, semnificativ mai avantajoasa a inflatiei pe plan intern, categoric si datorita unor influente externe, in Europa miscarea preturilor este deja definita ca o inflatie scazuta si de durata. In plus, avem un mediu international cu particularitati.

Este categoric ceva deosebit fata de ce am gandit la inceputul anului. Stiti ca dupa criza din Turcia au fost iesiri de capitaluri, uitati ca suntem la jumatatea anului, realitatea crizei ucrainene este pana acum alta, nu suntem siguri pe ea, mai degraba incertitudine decat certitudine, a la longue, ca sa spun asa, dar pe termen scurt, am asistat la intrari destul de importante de capitaluri si presiuni de apreciere a cursului", spunea Isarescu.

C.P.

Ads