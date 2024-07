BNR mentine politica de dobanda monetara la 6,25%

Banca Nationala a Romaniei a decis in sedinta de miercuri sa mentina politica de dobanda monetara la 6,25%.

Membrii Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania prevedeau inca de marti ca aceasta va fi decizia BNR.

Totodata, in sedinta din 4 august, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat gestionarea adecvata a lichiditatii din sistemul bancar, precum si mentinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si in valuta ale institutiilor de credit, potrivit site-ului BNR.

CA al BNR a analizat si aprobat si Raportul trimestrial asupra inflatiei, document ce va fi prezentat publicului intr-o conferinta de presa organizata in data de 6 august 2010.

Banca centrala a scazut de la inceputul acestui an dobanda in fiecare dintre primele patru sedinte de politica monetara, de la 8% la minimul istoric de 6,25%, dar a mentinut ratele rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si valuta la 15% si, respectiv, 25%.

In schimb, in sedinta de la finele lunii iunie, dupa anuntul privind cresterea TVA de la 19% la 24%, CA al BNR a stopat scaderea dobanzii de politica monetara, anuntand totodata trecerea la o gestionare "ferma" a lichiditatii din sistemul bancar.

Ads