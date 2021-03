BNR mentine rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25 la suta pe an

"In sedinta de astazi, 15 martie 2021, pe baza evaluarilor si a datelor disponibile in acest moment, precum si in conditiile incertitudinilor ridicate, Consiliul de administratie al BNR a hotarat mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25 la suta pe an. Totodata, a decis mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 0,75 la suta pe an si a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard) la 1,75 la suta pe an. De asemenea, Consiliul de administratie al BNR a decis pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei si in valuta ale institutiilor de credit", a transmis, luni seara, BNR intr-un comunicat de presa.Potrivit documentului, " deciziile CA al BNR vizeaza mentinerea stabilitatii preturilor pe termen mediu corespunzator tintei stationare de inflatie de 2,5 la suta +/-1 punct procentual, intr o maniera de natura sa sustina redresarea activitatii economice in contextul procesului de consolidare fiscala, si in conditii de protejare a stabilitatii financiare".Consiliul de administratie al BNR a aprobat calendarul sedintelor CA al BNR pe probleme de politica monetara. Urmatoarea sedinta a CA al BNR dedicata politicii monetare va avea loc in data de 12 mai 2021.