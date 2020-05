BNR reduce dobanda de politica monetara. Coronavirusul a schimbat traiectoria economica

Ziare.

"Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei intrunit in sedinta de astazi, 29 mai 2020, a hotarat urmatoarele: reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,75% pe an de la 2% pe an incepand cu data de 2 iunie; reducerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,25% pe an, de la 1,5% pe an si a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard) la 2,25% pe an de la 2,5% pe an; pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei si in valuta ale institutiilor de credit; continuarea efectuarii de operatiuni repo si a cumpararii de titluri de stat in lei de pe piata secundara", a informat BNR.Banca centrala arata ca economia globala si perspectiva acesteia au fost puternic afectate de impactul advers major si de incertitudinile fara precedent generate de pandemia de coronavirus, impreuna cu masurile restrictive aplicate de autoritati in scopul limitarii extinderii ei."In vederea amortizarii lor, numeroase banci centrale din economiile avansate si cele emergente, incluzand BCE si bancile centrale din regiune, au luat masuri de relaxare a conduitei politicii monetare si de ameliorare a conditiilor financiare, ce au inclus reduceri ale ratelor dobanzilor de politica monetara, cumparari de active financiare si furnizare de lichiditate prin operatiuni reversibile, chiar si pe termen lung.La randul sau, Banca Nationala a Romaniei a reactionat prompt in acest context, Consiliul de administratie al BNR adoptand in sedinta de urgenta convocata in data de 20 martie un pachet de masuri menit sa atenueze impactul economic al pandemiei, dar si sa consolideze lichiditatea din sistemul bancar, in vederea functionarii fluente a pietei monetare si a altor segmente ale pietei financiare, precum si a finantarii in bune conditii a economiei reale si a sectorului bugetar", spun reprezentantii BNR.Pachetul de masuri a inclus reducerea ratei dobanzii de politica monetara cu 0,50 puncte procentuale, pana la 2% si ingustarea coridorului ratelor dobanzilor facilitatilor permanente la +/-0,5 puncte procentuale, de la +/-1 punct procentual, implicand mentinerea neschimbata a ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit, la 1,5%, si scaderea cu 1 punct procentual a ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare, la 2,5%.Totodata, s-a decis efectuarea de operatiuni repo in vederea furnizarii de lichiditate institutiilor de credit, precum si cumpararea de titluri de stat in lei de pe piata secundara."Pe plan intern, impactul economic sever al pandemiei de coronavirus - de natura sa provoace o turnura abrupta in cursul economiei romanesti la mijlocul acestui an - a inceput sa fie reflectat de cele mai recente date statistice", mai arata BNR.Rata anuala a inflatiei IPC a ramas constanta in luna martie, la 3,05%, pentru ca in aprilie sa coboare la 2,68% (de la 4% in luna decembrie 2019). Scaderea acesteia fata de decembrie 2019 a fost determinata de efecte de baza dezinflationiste si de declinul accentuat al pretului petrolului, alaturi de eliminarea supraaccizei la carburanti.Rata anuala a inflatiei CORE2 ajustat (care elimina din calculul inflatiei IPC preturile administrate, volatile, ale produselor din tutun si ale bauturilor alcoolice) a tins insa sa creasca usor pe parcursul primelor patru luni ale acestui an, contrar previziunilor, ajungand in aprilie la 3,7%, de la 3,66% in luna decembrie 2019. Evolutia este atribuibila unor schimbari in structura consumului survenite in contextul masurilor de distantare sociala, asociate si cu probabile sincope si cresteri de costuri aparute in lanturile de productie si aprovizionare, suprapuse presiunilor inflationiste persistente pe partea cererii si a costurilor salariale.Rata medie anuala a inflatiei IPC si cea calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum au scazut pana la 3,7% in luna martie si 3,6% in luna aprilie, de la valorile de 3,8% si, respectiv, 3,9%, inregistrate in intervalul decembrie 2019 - februarie 2020.Potrivit datelor preliminare, cresterea economica a decelerat vizibil in trimestrul I 2020 - la 2,7%, de la 4,3% in trimestrul anterior -, chiar daca in primele doua luni ale anului a ramas deosebit de robusta. In acelasi timp, deficitul balantei comerciale si-a accelerat considerabil cresterea, pe fondul unui declin mai ridicat al exporturilor comparativ cu cel al importurilor de bunuri si servicii. Drept consecinta, dinamica deficitului de cont curent s-a reamplificat, in pofida imbunatatirii balantelor veniturilor primare si secundare."Conditiile de pe piata financiara s-au ameliorat ulterior adoptarii deciziilor de politica monetara si dupa depasirea la finele lunii martie a varfului tensiunilor generate de criza COVID-19.Principalele cotatii ale pietei monetare interbancare au cunoscut o ajustare descendenta semnificativa in ultima decada a lunii martie si au continuat apoi sa coboare treptat, iar randamentele titlurilor de stat in lei s-au redus progresiv, in conditiile volumului sporit de lichiditate injectat de BNR prin intermediul operatiunilor repo efectuate pe baze bilaterale si prin cumparari de titluri de stat in lei de pe piata secundara.Totodata, cursul de schimb leu/euro si-a atenuat fluctuatiile, osciland intr-un interval restrans, inclusiv in conditiile unei ameliorari a sentimentului pietei financiare internationale", arata BNR.Activitatea de creditare a ramas relativ intensa in martie, pentru ca in aprilie sa resimta efectele crizei pandemice. Astfel, stocul de credite acordat sectorului privat s-a contractat usor, dinamica lui anuala scazand la 5,7%, de la 6,9% in luna anterioara. Ponderea in total credit a componentei in lei s-a redus usor, la 67,1% de la 67,6% in decembrie 2019.In sedinta de vineri, Consiliul de administratie al BNR a analizat si aprobat Raportul asupra inflatiei, editia mai 2020, document ce incorporeaza cele mai recente date si informatii disponibile."Actualele previziuni macroeconomice au fost realizate in conditii de incertitudine extrem de ridicata si de dificultati maxime, date fiind multiplele necunoscute privind evolutia si implicatiile pandemiei si ale masurilor asociate. Noul scenariu arata o modificare a traiectoriei anticipate a ratei anuale a inflatiei mai cu seama in a doua parte a orizontului prognozei. Astfel, dupa o scadere moderata in trimestrul II, rata anuala a inflatiei este asteptata sa urce din nou in jumatatea superioara a intervalului tintei in a doua parte a anului curent, pentru ca apoi sa se repozitioneze si sa se mentina in jurul punctului central al tintei pana la finele orizontului proiectiei, pe fondul manifestarii presiunilor dezinflationiste ale deficitului de cerere agregata", mentioneaza conducerea BNR.Banca centrala mai arata ca incertitudinile asociate perspectivei inflatiei sunt neobisnuit de inalte, date fiind natura fara precedent a unui asemenea soc economic pe plan national si la nivel global, implicand inchideri bruste ale activitatii unor companii si sectoare de activitate, dar si modificari ale comportamentului de consum."Surse majore de incertitudine sunt si viteza de redresare a economiei ulterior eliminarii graduale a masurilor restrictive si eficacitatea actiunilor si programelor de sprijinire a companiilor si populatiei. Pe plan intern, incertitudini semnificative sunt asociate conduitei politicii fiscale si a celei de venituri, dar si functionarii mecanismului de transmisie a politicii monetare in contextul proiectelor legislative care vizeaza sistemul bancar. Incertitudini si riscuri sporite decurg de asemenea din contractia economiei zonei euro si a celei globale, precum si din evolutiile de pe pietele financiare internationale, in contextul crizei generate de pandemia de coronavirus", arata BNR.In sedinta de vineri, pe baza evaluarilor si a datelor disponibile in acest moment, dar si a incertitudinilor extrem de ridicate, Consiliul de administratie al BNR a hotarat reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,75% pe an de la 2% pe an incepand cu data de 2 iunie 2020; totodata, a decis reducerea la 1,25% pe an, de la 1,5% pe an a ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit, si la 2,25% pe an de la 2,5% pe an a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard).De asemenea, Consiliul de administratie al BNR a decis pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei si in valuta ale institutiilor de credit. In conditiile unui deficit de lichiditate pe piata monetara, Consiliul de administratie al BNR a hotarat continuarea efectuarii de operatiuni repo si a cumpararii de titluri de stat in lei de pe piata secundara, cu pastrarea stabilitatii pe piata financiara. Concomitent, se va urmari mentinerea rezervelor internationale, inclusiv a celor valutare, la un nivel optim."Deciziile Consiliului de administratie al BNR au ca scop asigurarea si mentinerea stabilitatii preturilor pe termen mediu, intr-o maniera care sa contribuie la realizarea unei cresteri economice sustenabile si in conditiile pastrarii stabilitatii financiare", afirma conducerea BNR.Noul Raport trimestrial asupra inflatiei va fi publicat pe website-ul BNR la ora 17:00. Minuta deliberarilor privind adoptarea deciziei de politica monetara in cadrul sedintei de astazi va fi publicata pe website-ul BNR in data de 12 iunie 2020, la ora 15:00.Avand in vedere gradul ridicat de incertitudine a evolutiilor economice si financiare, se mentine decizia Consiliului de administratie al BNR privind suspendarea calendarului sedintelor de politica monetara anuntat anterior, urmand ca sedintele pe probleme de politica monetara sa aiba loc ori de cate ori va fi necesar.