Financial Times: BNR a redus dobanda-cheie - leul, sub presiune

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a redus dobanda de politica monetara, pentru a patra oara, ajungand la un nou record, de 5,25%.

Banca centrala a inceput scaderea dobanzii-cheie din noiembrie 2011, iar cumulate, reducerile sunt de 1%, noteaza Financial Times.

Aceste decizii nu au afectat moneda nationala prea mult, euro urcand putin peste nivelul de 4,35 lei, cat era in urma cu 5 luni.

In plus, aceasta stabilitate a leului vine in conditiile in care celelalte monede din regiune au inregistrat deprecieri masive, ceea ce BNR vrea sa evite.

"Consiliul de administratie al BNR reafirma ca banca centrala va monitoriza in continuare evolutiile interne si ale mediului economic international, astfel incat, prin ajustarea corespunzatoare a instrumentelor de care dispune, sa asigure realizarea stabilitatii preturilor pe termen mediu si a stabilitatii financiare", se arata intr-un comunicat al bancii centrale romanesti.

Romania, care a inregistrat o scadere economica de 7% in 2009, se chinuie sa isi revina din criza. BNR se confrunta cu provocarea de a incuraja cresterea unei economiii bazate pe un posibil avans de doar 1,5-2%, in acest an, fara a afecta inflatia sau cursul.

Avand in vedere ca preturile au crescut doar cu 2,6% in februarie, inflatia nu reprezinta un pericol prea mare. Insa cursul poate fi sub amenintare. Desi leul a scazut doar cu 1% fata de cursul afisat la inceputul lunii noiembrie, acesta este extrem de aproape de maximul de 4,37 lei/unitate, conform publicatiei citate.

Guvernatorul general al BNR, Mugur Isarescu, a precizat, joi, in cadrul unei conferinte, ca leul se afla intr-o zona de echilibru.

De asemeena, premierul Mihai Razvan Ungureanu incearca sa mentina o stabilitate in finantele publice romanesti, in speranta unei reveniri economice care sa incurajeze angajarile, colectarea de taxe si sprijinul sau politic.

Romania beneficieaza de un acord preventiv cu Fondul Monetar international, care le permite celor de la BNR sa taie dobanda-cheie, fara a speria investitorii, asa cum se intampla in Ungaria.

Economistii se asteapta si la alte decizii similare, desi Romania se afla extrem de aproape de limita riscurilor pe care si le asuma in legatura cu leul, mai ales in conditiile in care contagiunea din zona euro face si mai vulnerabile fluctuatiile monedei nationale.

