Financial Times: Reducerea dobanzii de politica monetara, un joc riscant pentru Romania

Romania a devenit prima tara din Uniunea Europeana care a redus rata dobanzii de politica monetara, drept raspuns la criza din Grecia si la deteriorarea situatiei economice, spre surprinderea analistilor internationali, care sunt de parere ca ar putea fi un lucru riscant.

In fata posibilitatii unei noi recesiuni, banca centrala a surprins pietele printr-o reducere de 0,25 la suta a ratei dobanzii de politica monetara, pana la 6%, in ciuda unui risc evident de a afecta moneda nationala, sunt de parere analistii citati de Financial Times.

Desi investitorii nu au reactionat negativ in prima zi, leul ramand stabil fata de euro, Romania este, totusi, foarte vulnerabila, din cauza legaturilor stranse pe care le are cu Grecia.

"Este o miscare surprinzatoare. Nu ma astept la inceperea unui ciclu de reduceri agresive ale ratei dobanzii. Si exista riscul unei reintoarceri la crestere, daca se inrautateste criza din zona euro", a precizat Neil Shearing, de la Capital Economics.

Presiunea pentru reducerea ratei dobanzii era cu atat mai mare in Romania cu cat tara ar putea inregistra cea mai importanta scadere de prognoza pe avansul economic din regiune, potrivit analistilor. In ultima estimare, din octombrie, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a redus prognoza de la o crestere de 2,7 la suta din PIB la 1,1%, pentru 2012, cea mai importanta reducere, in afara Slovaciei, a carei scadere estimata este de 3 procente.

Luand in considerare si cresterea economica de 1,5 la suta estimata pentru acest an, Romania ar putea avea o perioada lunga de incetinire a activitatii economice, daca nu chiar de recesiune.

In plus, sistemul bancar este strans legat de cel din Grecia. Analistii de la Capital Economics estimeaza ca bancile mama din Grecia si-au extins creditele pentru subsidiarele din Romania la 5 miliarde de euro, credite care vor trebui, in cele din urma, returnate.

Din fericire pentru banca centrala, Romania are si cateva avantaje, noteaza Financial Times. In primul rand, exista acordul de precautie cu Fondul Monetar International, care va fi de mare ajutor in cazul unor atacuri din partea pietelor financiare.

De asemenea, spre deosebire din alte monede, leul a reusit sa se mentina la un nivel relativ constant fata de euro, scazand cu numai 1,5 la suta. Spre comparatie, zlotul polonez s-a depreciat cu 10 procente.

Nu in ultimul rand, rata inflatiei, una din marile probleme ale Romaniei, a scazut la 3,5 la suta, in luna septembrie, intrand in tinta BNR.

Aceste lucruri nu inseamna, insa, ca Romania este in siguranta. Cu aproape doua treimi din credite denominate in valuta, Romania ar putea avea aceleasi probleme legate de aceste credite cum au avut Ungaria sau Polonia.

