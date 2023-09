Vasilescu: De ce sunt creditele mai scumpe

Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, a declarat ca rezultatul reducerii dobanzii cheie se va vedea "la timpul potrivit", adica peste 4-6 luni. Intre timp, va trebui sa impartim mai putina valuta decat eram obisnuiti sa o facem, spune Vasilescu.

In ceea ce priveste creditele, acum ele sunt mai scumpe pentru cetatean din cauza concurentei slabe de pe piata, a spus consilierul guvernatorului BNR intr-un interviu acordat Realitatea TV.

"Este un aspect pe are BNR l-a subliniat. O concurenta slaba in sistemul bancar inseamna credite mai scmpe", a declarat acesta.

Creditul in euro are alta problema la romani, spune vasilescu. "Banii sunt mai putini si mai sumpi, ma refer aici la valuta. In viitorul previzibil nu va mai fi ce a fost. Va trebui sa impartim mai putina valuta decat eram obisnuiti sa o facem", crede Vasilescu.

