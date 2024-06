Isarescu: Rezervele mari sunt esentiale pentru stabilitatea financiara

Guvernatorul Bancii Nationala a Romaniei, Mugur Isarescu, a declarat ca mentinerea unui nivel ridicat al rezervelor este esentiala pentru stabilitatea financiara, raspunzand celor care contestau decizia ca banii de la FMI sa mearga tot la BNR.

"Notiunea aceasta de stabilitate pare un dat, dar e la fel ca sanatatea, incepi sa iti dai seama ce importanta e cand n-o mai ai", a declarat Isarescu, in cadrul unui seminar organizat de BNR, relateaza Mediafax.

De asemenea, guvernatorul BNR a afirmat ca exista foarte multe confuzii in cadrul dezbaterilor economice, iar trivialitatea lor trebuie sa inceteze.

"Societatea romaneasca are nevoie mai mult ca oricand de dezbateri profesioniste si trebuie sa facem eforturi pentru a le traduce intr-un limbaj mai accesibil. Nu trebuie sa continue trivialitatea dezbaterilor economice. Este un lucru extrem de periculos", a explicat Isarescu.

In plus, acesta crede ca punctele de vedere ale economistilor si ale finantistilor vor fi, in mare masura, pe langa subiectul economic si financiar, daca aceste probleme nu sunt "repuse in drepturi".