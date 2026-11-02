Rezervele internaționale au scăzut la 70,38 miliarde de euro în octombrie

Rezervele internaționale ale României (valute și aur) s-au situat la 70,38 miliarde de euro la 31 octombrie 2026, în scădere față de 72,34 miliarde de euro la 30 septembrie, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României, citate de RisCo.ro.

Rezervele valutare au scăzut

La 31 octombrie 2026, rezervele valutare de la BNR au fost de 58,55 miliarde de euro, comparativ cu 60,06 miliarde de euro la sfârșitul lunii precedente.

În cursul lunii au avut loc intrări de 4,39 miliarde de euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și altele.

Totodată, ieșirile au însumat 5,89 miliarde de euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută, plăți din contul Comisiei Europene și altele.

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Rezerva de aur a rămas neschimbată

Nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone, iar valoarea acesteia a fost de 11,82 miliarde de euro, în condițiile evoluției prețurilor internaționale.

Astfel, valoarea totală a rezervelor internaționale, care includ rezervele valutare și aurul, a ajuns la 70,38 miliarde de euro la finalul lunii octombrie.

Plăți de circa 1,5 miliarde de euro în noiembrie

Pentru luna noiembrie 2026, plățile scadente în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, însumează circa 1,48 miliarde de euro.

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