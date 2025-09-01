Rezervele valutare ale BNR au crescut în iulie la 63,225 miliarde euro. Care este situația aurului

Rezervele valutare ale BNR au crescut în iulie la 63,225 miliarde euro Foto: Arhiva Ziare.com

Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României (BNR) totalizau 63,225 miliarde de euro la finele lunii iulie 2025, în creștere cu 8,5% comparativ cu nivelul de 58,281 miliarde de euro înregistrat la 30 iunie 2025, se arată într-un comunicat al Băncii Centrale.

În cursul lunii iulie au avut loc intrări de 6,735 miliarde euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor (inclusiv sumele rezultate din emisiunile unor euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor în valoare nominală de 1,5 miliarde euro și în dolari americani în valoare nominală de aproximativ 3,21 miliarde euro) și altele.

De asemenea, au avut loc ieșiri de 1,791 miliarde euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută; plăți din contul Comisiei Europene și altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone. În condițiile evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat la 9,639 miliarde euro.

Rezervele internaționale ale României (valute plus aur) la 31 iulie 2025 au fost de 72,864 miliarde euro, față de 67,627 miliarde euro la 30 iunie 2025.

Plățile scadente în luna august 2025 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, însumează circa 611 milioane euro.

