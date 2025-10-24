România va avea prima monedă colorată din istorie. Când va fi lansată și cui îi este dedicată

Vineri, 24 Octombrie 2025
România va avea prima monedă colorată din istorie FOTO bnr.ro

Banca Națională a României va lansa luni, 27 octombrie, prima monedă colorată din istoria monetară a României, susține Cristian Popa, președinte al Comisiei de numismatică din Banca Națională a României și membru al Consiliului de administrație al băncii.

'Premieră la National Bank of Romania: luni va fi lansată prima monedă colorată din istoria monetară a României. Mai exact, Banca Națională a României lansează începând cu data de 27 octombrie 2025 în circuitul numismatic, o monedă din tombac cu tema 'Lucian Blaga - 130 de ani de la naștere'.

Noutatea este că va fi o monedă colorată, prima de acest fel emisă de BNR. Tot luni, la Cluj, în cadru festiv, îmi va reveni onoarea să prezint moneda și designul acesteia și să deschid lucrările simpozionului 'Lucian Blaga - Omul, operele, bancnotele', organizat de colegii mei la sediul Sucursalei Regionale Cluj, precum și vernisarea expoziției 'Portretele bancnotelor - 130 de ani de la nașterea lui Lucian Blaga'.

Expoziția va include, printre multe altele, o coală imprimată, filme pentru descompunerile de culoare, hârtia filigranată precum și un fragment de sită de filigranare dar și proiecte de bancnote ce vor expuse publicului în premieră', a afirmat Cristian Popa, într-o postare pe rețeaua LinkedIn.

El a menționat că Lucian Blaga se află pe bancnota de circulație de 200 de lei, începând din 2006, și a figurat și pe cea de 5.000 de lei în anii '90. De luni intră și în istoria numismatică pe prima monedă colorată emisă de BNR.

Pentru cei interesați, moneda va fi disponibilă la vânzare prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a Romaniei.

