Adrian Vasilescu: BNR trebuie sa ia o decizie cu privire la aur

Consiliul de Administratie al BNR nu poate ignora optiunea strategica exprimata de presedintele Romaniei, Traian Basescu, in privinta exploatarii aurului, a declarat consilierul guvernatorului bancii centrale, Adrian Vasilescu.

"Presedintele face o optiune strategica. In fata unei optiuni strategice, BNR nu poate fi nepasator, Consiliul de Administratie trebuie sa ia o decizie", a spus Vasilescu, marti, la Realitatea TV, precizand ca nu exista un termen limita pentru luarea acestei decizii.

Vasilescu a explicat faptul ca BNR a cumparat aur intre anii 1990 - 2000, insa nu a mai facut nicio achizitie de acest gen de atunci, deoarece s-a aplicat TVA si la aur, iar acesta a devenit mult mai scump.

"BNR, cand face achizitii, trebuie sa faca licitatii. Oricand o firma din strainatate care vinde aur ar bate o firma din Romania. Daca BNR va hotari sa cumpere aur, trebuie o decizie de a se ridica TVA", a adaugat el.

Potrivit spuselor sale, BNR detine 103 tone de aur in rezervele internationale, care valoareaza, in prezent, 3,6 miliarde de euro. De asemenea, Vasilescu a mentionat si faptul ca, in ultimii ani, a fost o discutie la nivel mondial despre aur, americanii impingand bancile centrale din restul lumii sa vanda aur, in timp ce propria banca centrala, Federal Reserve, nu a efectuat nici o vanzare. Astfel, SUA este pe locul 1 din acest punct de vedere, avand 9.000 de tone de aur, fiind urmata de Germania si de FMI. Romania se afla pe locul 33 in lume.

Pe de alta parte, inainte de a se lua hotararea de a cumpara, din nou, aur, trebuie luate in considerare mai multe aspecte, a explicat Vasilescu: ce implicatii are la nivel economic si pentru cum este vazuta Romania la nivel international, cat ne va costa si ce vom putea face cu acel aur.

"Rezervele internationale inseamna fondul de garantare a unei tari, fondul de incredere. Lumea trebuie sa stie ca Romania are aur, ca are rezerve", a spus Vasilescu.

Inca ne putem imprumuta

Guvernul Romaniei inca se poate imprumuta, fara sa atraga atentionarea Comisiei Europene, a precizat Adrian Vasilescu.

Potrivit spuselor sale, chiar daca datoriile Romaniei au crescut vertiginos in ultimii ani, am ramas la un plafon sub cel maxim admis in Uniunea Europeana, de 38 la suta. "Inca ne putem imprumuta fara sa ne atragem atentionarea Comisie Europene. Asta intr-o Europa care are tari cu datoria publica peste nivelul produsului intern brut. Grecia si Italia sunt sus de tot. Chiar si Germania are datoria mare. Iar noi stam la 38%, deci inca stam bine", a spus Vasilescu.

De asemenea, oficialul bancii centrale a declarat ca cel mai bun program anticriza pentru Romania il reprezinta acordul cu Fondul Monetar International si Uniunea Europeana.

"Romania a trait 5 ani sub un val de valuta. Au intrat 16 miliarde de euro pe an, in medie, intre 2005 - 2008. In momentul in care, in toamna lui 2008, acest flux s-a intrerupt, Romania s-ar fi sufocat, daca nu facea acordul cu FMI", a explicat Vasilescu.