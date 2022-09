BNR: 345.000 de bugetari ar trebui concediati

Restructurarea sistemului bugetar ar putea fi facuta doar sub presiune externa, iar un sfert dintre bugetari ar trebui concediati pentru ca salariile sa revina in 2011 la nivelul de dinainte de reducerea cu 25%, sustin atat economistul-sef al BNR, Valentin Lazea, cat si seful ING, Misu Negritoiu.

O alta masura sugerata de cei doi economisti, intr-o emisiune a Pro Tv ce va fi difuzata duminica, ar fi impunerea unei saptamani de concediu fara plata pe luna, informeaza Gandul.

Intrebat cati bugetari ar trebui concediati, Lazea a evitat sa dea explicit cifra, insa a precizat ca este vorba de un sfert dintre cei 1,38 milioane de salariati din acest domeniu. Facand un calcul simplu, rezulta ca 345.000 de bugetari ar trebui sa plece pentru ca cei ramasi sa poata primi salariile din acest an.

Lasam mostenire cea mai mare datorie publica

Lazea a tinut sa sublinieze responsabilitatea generatiei actuale fata de cele viitoare pentru datoria publica imensa a Romaniei.

"Generatia noastra, a celor de 40-50 de ani, lasa cea mai mare datorie publica a Romaniei facuta pe timp de pace. Cand ai creat o problema tu, ca generatie, tot tu trebuie s-o rezolvi. Nu este normal ca altii sa vina sa astupe gaurile pe care le-ai facut tu din nestiinta, din nepricepere sau din lacomie", a spus el.

in ceea ce priveste perspectivele Romaniei de a-si reorganiza veniturile si cheltuielile, atat Lazea, cat si Negritoiu se bazeaza pe presiunea externa.

"Romania are o capacitate de guvernare redusa, care este ranforsata periodic cu ancore externe. In perioada de preaderare la Uniunea Europeana sau cand au fost acorduri cu FMI, cheltuielile au fost tinute sub control", a spus Negritoiu.

In opinia lui Lazea, aderarea la zona euro ar putea fi o ancora care sa determine Romania sa reduca cheltuielile.