Romania a inregistrat o contractie economica de 12,3% in trimestrul doi, cea mai mare din ultimii 24 de ani

Fata de T2 2019, scaderea Produsului Intern Brut a fost de 10,5%, atat pe serie bruta cat si pe serie ajustata sezonier.In primele sase luni ale acestui an, economia Romaniei a scazut cu 3,9% comparativ cu perioada similara a anului trecut, pe serie ajustata sezonier, si cu 4,7% pe serie bruta.Ministrul Finantelor, Florin Citu , a anuntat joi seara, ca si Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a revizuit estimarile referitoare la evolutia economiei in acest an, astfel ca in prezent institutia estimeaza o contractie in crestere la 3,8%, fata de 1,8% anterior.Conform previziunilor economice din vara acestui an, publicate de Comisia Europeana, PIB -ul Romaniei va inregistra o scadere semnificativa, de 6%, in 2020, un nivel similar cu cel previzionat in mai de Executivul comunitar.Pentru 2021, CE estimeaza un avans al PIB-ului Romaniei de 4%, fata de o crestere de 4,2% prognozata in mai.Riscurile la adresa perspectivelor de crestere ar putea fi revizuite in sens negativ, avertizeaza Comisia Europeana. Un al doilea val de infectii in Romania sau la unul dintre principalii parteneri comerciali ai sai ar putea intarzia redresarea economiei. In plus, un factor important este modul in care autoritatile rezolva temerile privind traiectoria fiscala de dinainte de pandemie, care, daca nu va fi rezolvata, ar putea afecta in cele din urma increderea investitorilor, ar putea duce la costuri de finantare mai ridicate si la o crestere mai lenta, se arata in raportul publicat de Comisia Europeana.Este cea mai mare contractie economica din ultimii 24 de ani, pe fondul pandemiei de coronavirus, potrivit Digi 24.