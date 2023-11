Romanii din diaspora au trimis cu 10% mai putini bani in tara, pana in martie

Romanii care lucreaza in strainatate au trimis cu zece la suta mai putini bani in tara, in primele trei luni ale anului curent, comparativ cu perioada similara a anului trecut.

Potrivit datelor BNR, remiterile in primul trimestru din 2011 s-au cifrat la 758 milioane dolari americani, cu 10% mai putin decat in intervalul ianuarie-martie din 2010, informeaza balkaninsight.com.

Scaderea, cea mai accentuata inregistrata in ultimii sase ani, este pusa pe seama condiilor economice dificile din Spania si Italia, unde tot mai putini romani reusesc sa-si gaseasca de lucru.

Cel putin doua milioane de romani lucreaza peste granite, majoritatea in tarile Uniunii Europene.

Ads