Extractul de boabe de cafea verde. Slăbește în timpul nopții

Extractul de boabe de cafea verde este un ingredient eficient pentru pierderea în greutate, care a câștigat popularitate în ultimii ani. Unul dintre beneficiile acestui extract este că poate fi folosit și pe timp de noapte, pentru a ajuta la accelerarea procesului de slăbire.

Supliment ce conține extract din boabe de cafea verde este și FAT BURNER NIGHT de la Body Line, capsule de slăbit, în timpul somnului

Supliment pentru slăbit ce conține hormonul care induce somnul și ingrediente naturale puternice, care stimulează metabolismul, reduce senzația de foame din timpul nopții și accelerează procesul de ardere a grăsimilor. FAT BURNER NIGHT maximizează cantitatea și calitatea somnului tău, în timp ce semnalează corpul pentru a accelera procesul de ardere a grăsimilor. Un sentiment de relaxare vine rapid, iar debutul somnului odihnitor vine mult mai repede. În timpul unui somn profund, poți declanșa eliberarea unor grăsimi, cunoscute sub denumirea de grăsimi de subțiere. Acestea activează proteinele care ard caloriile, care, la rândul lor, te ajută să lupți împotriva obezității. De asemenea, se eliberează hormonul de somn, pe care acum îl știm și pentru capacitatea sa de a promova pierderea în greutate.

Cum influențează somnul, metabolismul?

Somnul este hrană pentru creier. Majoritatea dintre noi avem nevoie între 7 și 9 ore de somn, în fiecare noapte. Când obține mai puțin de atât, corpul va reacționa în moduri de „supraviețuire”: te va determina să mănânci porții mai mari, crescând astfel în greutate.

Ads

Body Line FAT BURNER NIGHT îți permite să te trezești fresh și plină de energie, gata pentru o nouă zi cu activități. Susține un somn de înaltă calitate prin combinația de magneziu și ashwagandha. Maximizează arderea grăsimilor cu ajutorul celor 10 super ingrediente naturale, recunoscute pentru efectele uimitoare asupra kilogramelor. Reducerea poftelor și încetarea consumului de mâncare pe timp de noapte poate fi o schimbare esențială pentru fizicul tău! Simte relaxarea fără a simți nevoia de carbohidrați imediat înainte de culcare.

Supliment revoluționar ce susține un somn odihnitor, stimulează metabolismul, reduce senzația de foame din timpul nopții și accelerează procesul de ardere a grăsimilor. Te trezești cu o stare ușoară, relaxată și energică.

FAT BURNER NIGHT capsula de slăbit în timpul somnului. Profită de Oferta 1+(1 la -50%)

Beneficiile extractului de boabe de cafea verde în procesul de slăbire nocturnă

Ads

Extractul de boabe de cafea verde este un supliment popular pentru cei care doresc să slăbească în timpul nopții. Acest extract conține o substanță numită acid clorogenic, care se crede că ajută la arderea grăsimilor și la accelerarea metabolismului. Beneficiile extractului de boabe de cafea verde în procesul de slăbire nocturnă sunt multiple. În primul rând, acest supliment poate ajuta la reducerea greutății corporale prin stimularea metabolismului. Acidul clorogenic din boabele de cafea verde poate crește rata metabolică, ceea ce înseamnă că vei arde mai multe calorii chiar și în timpul somnului. De asemenea, extractul de boabe de cafea verde poate ajuta la reducerea poftei de mâncare și la controlul poftelor de dulce. Acest lucru poate fi extrem de util în timpul nopții, când tendința de a mânca alimente nesănătoase este mai mare. Prin reducerea poftei de mâncare și controlul poftelor, vei consuma mai puține calorii și vei ajuta la pierderea în greutate în mod eficient. În plus, extractul de boabe de cafea verde poate ajuta la detoxifierea organismului și la eliminarea toxinelor acumulate în timpul zilei. Acest lucru este important în procesul de slăbire, deoarece toxinele pot încetini metabolismul și pot împiedica arderea grăsimilor.

Ads

Metode eficiente de utilizare a extractului de boabe de cafea verde pentru a pierde în greutate în timpul nopții

Extractul de boabe de cafea verde a devenit tot mai popular în ultimii ani datorită proprietăților sale de a ajuta la pierderea în greutate. Multe persoane îl folosesc pentru a stimula metabolismul și a arde grăsimile, iar unii susțin că poate fi eficient chiar și atunci când este consumat în timpul nopții. Pentru a beneficia la maximum de efectele extractului de boabe de cafea verde în timpul nopții, este important să ții cont de următoarele metode eficiente:

1. Consumă extractul înainte de culcare:

Pentru a profita de efectul termogenic al extractului de boabe de cafea verde, este recomandat să îl consumi înainte de culcare. Acest lucru va ajuta la accelerarea metabolismului în timpul somnului și la arderea caloriilor într-un mod eficient.

Ads

2. Combinația cu alte ingrediente:

Poți încerca să combini extractul de boabe de cafea verde cu alte ingrediente precum ceai verde, ghimbir sau lămâie, pentru a obține rezultate mai bune în timpul nopții. Aceste combinații pot ajuta la detoxifierea organismului și la eliminarea toxinelor care pot încetini procesul de slăbire.

3. Menține un stil de viață sănătos:

Nu uita că extractul de boabe de cafea verde este un supliment, iar rezultatele vor fi mai vizibile în combinație cu o alimentație echilibrată și exerciții regulate. Asigură-te că ai un program de somn regulat și că eviți consumul excesiv de alimente procesate sau bogate în zahăr pentru a maximiza efectele extractului.

Studii și cercetări despre eficacitatea extractului de boabe de cafea verde în procesul de slăbire pe timp de noapte

Diverse studii și cercetări au fost efectuate pentru a evalua eficacitatea extractului de boabe de cafea verde în procesul de slăbire pe timp de noapte. Un studiu publicat în revista “Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy” a arătat că subiecții care au folosit extract de boabe de cafea verde au pierdut în medie aproximativ 2,5 kg într-o perioadă de 12 săptămâni, în comparație cu cei care au primit un placebo. Un alt studiu realizat de Universitatea din Scranton a constatat că participanții care au luat extract de boabe de cafea verde au pierdut în medie 8 kg în 22 de săptămâni. De asemenea, aceștia au înregistrat o scădere semnificativă a procentului de grăsime corporală. Aceste rezultate sugerează că extractul de boabe de cafea verde poate fi eficient în procesul de slăbire pe timp de noapte, ajutând la arderea grăsimilor și la reducerea poftei de mâncare. Cu toate acestea, este important să se țină cont că rezultatele pot varia de la o persoană la alta și că este necesară o dietă echilibrată și exerciții fizice regulate pentru a obține rezultate optime. Înainte de a începe orice regim de slăbire, este recomandat să consulți un specialist în domeniul sănătății.

Ads