O femeie din Marea Britanie, diagnosticată cu o boală incurabilă după un implant: ”Trăiesc cu o condamnare la moarte”

Natalie Bralee-Brett, în vârstă de 53 de ani, se confruntă cu angiopatie amiloidă cerebrală iatrogenă, o boală extrem de rară, identificată până acum la doar 52 de pacienți la nivel global. Afecțiunea a apărut după ce, la vârsta de trei ani, i-a fost implantată o membrană prelevată de la un cadavru, procedură medicală obișnuită în anii ’70 în Europa și SUA.

Natalie descrie impactul bolii astfel: „Trăiesc cu o condamnare la moarte. Este singurul mod în care pot descrie boala”. Microhemoragiile cerebrale cauzate de afecțiune îi afectează memoria și îi cresc riscul de demență sau atac cerebral. „Pentru că în fiecare zi, dacă ai o durere de cap, te gândești dacă este un semn al unui episod legat de această problemă. Este un atac cerebral?” a explicat ea, potrivit SkyNews.

Boala apare din acumularea proteinelor din grefa de dura mater, care pot forma plăci amiloide ce cresc vulnerabilitatea creierului. Fratele ei, Neil, a suferit aceeași intervenție și a fost diagnosticat cu ICAA, iar acum suferă de Alzheimer și nu mai poate lucra.

Steven Greenberg, profesor de neurologie la Universitatea Harvard, expert în ICAA, subliniază: „În cazul ICAA, acesta este ecoul sfâșietor al unei epoci în care folosirea țesutului de la cadavre umane pentru a repara defectele sistemului nervos părea o procedură neurochirurgicală bună”. El speră ca numărul total de pacienți afectați să fie „limitat” și estimează că ar putea fi vorba de „doar câteva sute”.

Starea lui Natalie se deteriorează constant, iar informațiile despre donatorul membranei implantate nu există. OMS a avertizat încă din 1997 împotriva utilizării grefelor de dura mater de la cadavre, după ce unele intervenții au provocat boala Creutzfeldt-Jakob.

