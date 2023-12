O boală misterioasă lovește în Rusia: Cozi cu zeci de salvări sunt văzute la intrarea spitalelor din marile orașe VIDEO

Un focar al unei boli misterioase a apărut în Rusia: există cozi de ambulanțe în afara spitalelor de boli infecțioase din întreaga țară.

Spitalele din toată țara specializate în tratamentul bolilor infecțioase se confruntă cu o situație ciudată. Ziarul britanic ”The Mirror” scrie despre acest lucru, citând surse din Federația Rusă.

În mod evident, autoritățile și mass-media ruse încearcă să ascundă situația reală. Între timp, spitalele din mai multe orașe rusești au cozi de zeci de ambulanțe, la fel ca la apogeul pandemiei de COVID-19.

În cartierul Alekseevsky din Moscova, locuitorii nu pot ajunge la medicii de gardă. Operatorii de la serviciul de ambulanță raportează că liniile telefonice erau suprasolicitate în această seară.

Surse din Federația Rusă susțin că boala se manifestă sub formă de pneumonie.

Ministerul Sănătății de la Moscova a emis o declarație de urgentă pentru a-i liniști pe cetățeni, în care asigură că situația este „standard” și nu ar exista un focar.

"Nu există o creștere semnificativă a internărilor în orașe... Situația morbidității este normală și corespunde sezonului epidemic", a raportat ministerul de la Moscova.

Între timp, o situație similară este și în China, unde spitalele sunt aglomerate de pacienți: Beijingul ascunde datele despre o nouă boală.

Meanwhile in Moscow, Russia ❗

Tonight a queue of ambulances lined up outside Infectious Diseases Hospitals No. 1 and No. 2. According to russian media Baza, the majority of those hospitalized are with pneumonia. About 30 ambulances gathered at the 1st hospital, more than ten… pic.twitter.com/ZUkU5sa2HF