A fost identificată „boala X”: o formă severă de malarie. Care sunt principalele simptome

Ministerul Sănătăţii din Republica Democrată Congo a transmis că „boala X”, care a provocat 143 de decese în regiunea Panzi, în noiembrie, reprezintă o formă severă de malarie.

La începutul lui decembrie, autoritățile locale au anunțat că „boala X” a dus la decesul a 143 de persoane în provincia Kwango din sud-vest în luna noiembrie.

„Misterul a fost în sfârșit rezolvat. Este un caz de malarie severă sub forma unei boli respiratorii și slăbită de malnutriție”, a transmis ministrul Sănătății, Apollinaire Yumba, pentru Reuters.

Ministrul Sănătății a mai spus că 592 de cazuri au fost raportate din octombrie, cu o rată de mortalitate de 6,2%.

Prin intermediul unui e-mail trimis către USA TODAY, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că nu a determinat deocamdată cauza bolii și că efectuează teste în laborator.

De asemenea, ONU a mai declarat că nu a avut cunoștință de declarația ministrului congolez.

Unele probe au ajuns la laboratorul OMS din Kinshasa, capitala Republicii Democratice Congo, la aproximativ 48 de ore de mers cu mașina din zona de sănătate Panzi, motiv pentru care identificarea bolii a durat atât de mult.

Mai multe probe sunt pe drum, mai spune OMS.

Apollinaire Yumba a mai spus pentru sursa citată că medicamentele anti-malarie furnizate de OMS sunt distribuite în spitalul principal și în centrele de sănătate din Panzi.

Ads

Despre noua afecțiune respiratorie a vorbit și vicepreşedintele Societăţii Române de Epidemiologie, Emilian Popovici.

El spune că peste 64% din cazuri au fost reportate la persoane sub 14 ani și că cele mai frecvente simptome includ tuse și febră, potrivit adevarul.ro.

„Raportul OMS confirmă în continuare informațiile anterioare conform cărora boala afectează în mod predominant persoanele mai tinere. Peste 64% din toate cazurile au fost raportate la persoane sub 14 ani, iar aproximativ 53% din toate cazurile au apărut la copii sub cinci ani. Majoritatea deceselor s-au înregistrat la copii. Jumătate din totalul deceselor au avut loc la copii sub vârsta de cinci ani”, a declarat medicul Emilian Popovici.

Ads