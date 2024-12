Ce spune ministrul Sănătății despre declanșarea unei alerte publice în urma răspândirii bolii X, care a cauzat zeci de decese

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat pentru News.ro, referindu-se la boala X sau sindromul acut febril, așa cum este menționată în informarea publicată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, că aceasta a apărut exclusiv într-o zonă izolată din Republica Democratică Congo și nu prezintă semnele unei boli cu potențial global.

Alerta de sănătate publică este valabilă doar pentru regiunea unde au fost înregistrate cazurile. În provincia Kwango din Congo, au fost raportate peste 400 de cazuri de boală nediagnosticată, cu simptome precum febră, cefalee, tuse, rinoree și dureri musculare și articulare.

Potrivit INSP, au fost înregistrate 31 de decese. Cazurile au atins un vârf epidemiologic în săptămâna încheiată pe 9 noiembrie, dar focarul este încă activ. 71% dintre decese au fost înregistrate la pacienți sub 15 ani, iar toate cazurile grave au fost raportate în rândul persoanelor subnutrite. Decesele s-au înregistrat în principal în comunitățile rurale, conform informării INSP. Nivelul de alertă pentru zonele afectate este ridicat din cauza dificultăților logistice și de infrastructură, potrivit INSP.

Ministrul Sănătăţii a precizat că încă nu se cunoaşte cauza acestei boli şi că o echipă OMS a verificat în zonele afectate modul în care se manifestă afecţiunea şi ce trebuie făcut astfel încât pacienţii să poată primi îngrijiri medicale, fiind vorba despre zone foarte greu accesibile. Alexandru Rafila mai spune şi că nu se poate discuta despre o alertă de sănătate care să îngrijoreze autorităţile din alte ţări.

Mai multe informaţii despre zonele din Republica Democrată Congo în care este răspândită boala, despre numărul de îmbolnăviri şi cel al deceselor sar şi despre simptomatologia bolii găsiţi în informarea realizată de Institutul Naţional de Statistică.„Această afecţiune care se pare că este o boală cu transmitere respiratorie a apărut exclusiv într-o regiune izolată din Republica Democratică Congo şi ea nu prezintă în niciun fel caracteristicile unei boli care să pună probleme la nivel global. Alerta de sănătate publică este strict pentru regiunea în care aceste cazuri au fost înregistrate, iar pentru întreaga ţară, pentru Republica Democratică Congo este vorba despre o avertizare de nivel moderat.

Nu se cunoaşte cauza acestei boli, se presupune că ar fi o infecţie virală, o infecţie bacteriană sau chiar o infecţie parazitară. Şi malaria este precizată ca una dintre cauzele posibile de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

Prima notificare a fost făcută pe data de 29 noiembrie de autorităţile din sănătate din Republica Democratică Congo, între timp o echipă a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii s-a deplasat la faţa locului, iar primele concluzii pe care le-a tras această echipă au fost că este o afecţiune care are ca şi caracteristici febra la peste 90% dintre persoanele afectate, un sindrom respirator cu tuse, cu strănut”, a explicat Dr. Rafila.

Cazurile grave, înregistrate în cazul persoanelor subnutrite, spune Ministrul Sănătăţii. În afară de etiologia încă necunoscută a bolii, există provocări mari legate de accesul specialiştilor în zonele afectate. Organizaţiile internaţionale fac însă eforturi pentru a asigura celor în suferinţă tratamentele de care au nevoie.

„Ceea ce trebuie să înţelegem este că acele cazuri grave, mortale s-au înregistrat în totalitate la persoane subnutrite. Este clar că discutăm despre o boală care afectează o regiune izolată din Republica Congo unde nu există posibilităţi de diagnostic şi nici posibilităţi de tratament al pacienţilor, iar eforturile pe care organizaţiile internaţionale în frunte cu OMS le fac în momentul de faţă se referă la exact aceste două elemente care să ofere oamenilor din acea regiune capacitatea sau posibilitatea de a fi diagnosticaţi inclusiv din punctul de vedere al agentului patologic şi de a fi trataţi, iniţial cu simptomatice şi dacă se dovedeşte că este un microroganism care răspunde la o medicaţie specifică atunci să poată să fie administrată.

Nu putem discuta în niciun fel de o alertă de sănătate care să pună pe jar autorităţile din alte ţări pentru că această alertă se referă strict la Congo, iar informaţiile pe care le puteţi regăsi pe site-ul Institutului Naţional de Sănătate Publică, care provin de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii sunt clarificatoare în acest sens.

Eu consider că nu este niciun fel de motiv să speriem populaţia din România, mai ales într-o perioadă, dacă vreţi, foarte agitată, din punct de vedere social, din punct de vedere politic. Pe de altă parte, ne apropiem de sărbători şi inducerea panicii în populaţie nu este justificată nici de datele de la organizaţiile internaţionale, nici de considerente de natură medicală care să genereze o panică în populaţie. Ca în fiecare an, România, după cum ştiţi, face supravegherea infecţiilor respiratorii în acest sezon, inclusiv a gripei, care reprezintă pricipala patologie care este responsabilă de o posibilă epidemie în această perioadă, nu este cazul în momentul de faţă, Institutul Naţional de Sănătate Publică monitorizează situaţia şi în mod evident, aşa cum facem în fiecare an împreună cu autorităţile locale de sănătate publică şi spitalele de profil luăm măsurile necesare ca să asigurăm asistenţa medicală inclusiv medicaţia antivirală specifică pentru pacienţii care ar putea să aibă gripă sau o infecţie cu noul coronavirus.

Aş vrea să vă spun că între agenţii etiologici virali implicaţi, inclusiv virusul rujeolic sau noul coronavirus sunt luaţi în considerare de către cei de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii”, a explicat Ministrul Sănătăţii pentru News.ro.

