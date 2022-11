La 27 de ani se luptă cu o boală cruntă. Află cum poți să o ajuți pe Alexandrina

În fiecare an, peste două milioane jumătate de români sunt diagnosticați cu diferite forme de cancer. Aproximativ jumătate dintre ei pierd lupta cu boala. Specialiștii spun că prevenția ar putea crește șansele la supraviețuire a milioane de oameni. Aproximativ 40% din cazuri ar putea fi prevenite.

România are, de numai câteva zile, un plan național de combatere a cancerului, parafat de președintele Klaus Iohannis. Deocamdată avem plan, dar nu prea avem tratamente, nici spitale dedicate. Potrivit agenției de presă Rador, numărul bolnavilor oncologi a depășit 8.300 în județul Botoșani, iar peste 100 sunt copii care, din lipsa unei secții de oncologie pediatrică, sunt tratați la Iași. Medicii spun că, lunar, acordă între 300 și 400 de servicii la spitalizarea de zi. Iar ceea ce îi îngrijorează cel mai tare este scăderea vârstei celor diagnosticați cu cancer, foarte mulți dintre pacienți fiind tineri, cu vârste între 20 și 30 de ani.

De la o simplă răceală, la un diagnostic ce i-a schimbat viața

Este și cazul Alexandrinei Iacub, o tânără de 27 de ani din Onitcani diagnosticată în urmă cu doi ani cu Limfon Hdgkin - scleroză medulară.

"Până nu demult aveam o viață obișnuită: casă, muncă, probleme care îmi păreau foarte grele atunci, dar pe care astăzi le văd ca pe nimicuri. Totul a început în februarie 2020. Ceea ce părea o simplă răceală s-a transformat într-un coșmar. Tușeam foarte tare. Am făcut niște analize de rutină și mi s-a spus că am pleurezie. În urma unei puncții pentru scoaterea lichidului din plămâni, am aflat că mi s-a depistat un limfom. Nimeni din anturajul meu nu a crezut și am insistat pentru analize repetate care, din păcate, au confirmat diagnosticul: Limfon Hdgkin - scleroză medulară", ne-a povestit Alexandrina, vădit afectată de situația în care se află.

1 din 2 pacienți oncologici se confruntă cu stări de anxietate sau depresie

Tânăra s-a schimbat radical după aflarea diagnosticului. Din fata veselă, puternică, animată de visuri și obiective specifice vârstei, Alexandrina s-a transformat într-o persoană tăcută care se simte neajutorată atât fizic, cât și moral.

"Când am aflat… Nu am avut cuvinte. Pur și simplu nu puteam articula niciun cuvânt. Am plâns foarte mult, zile în șir… Am acceptat cu greu să mi se facă chimioterapie. Corpul meu o suportă cu greu, dar am parte de susținere și încurajări din partea familiei mele. Părinții îmi spun mereu că trebuie să lupt, să merg înainte chiar dacă este foarte greu! În toată această perioada am învățat că sănătatea este mai presus de orice, iar fiecare minut din viață trebuie prețuit și petrecut alături de cei dragi."

Tu poți schimba soarta Alexandrinei

Lupta Alexandrinei durează însă de mai bine de doi ani de zile. Medicii susțin că are șanse de vindecare, dar nu în țară, ci în străinătate. I-au recomandat să meargă la tratament în Turcia, unde sunt specialiști cu rezultate bune în problema cu care se confruntă.

"Medicii sunt gata să mă primească, dar cazarea și medicamentele pentru 45 de zile, cât va dura tratamentul, mă costă 87.000 de euro, sumă la care eu nici nu pot visa", ne-a mărturisit fata cu visuri spulberate de un diagnostic crunt.

"Tânăra poate fi salvată prin donațiile noastre. Orice sumă virată în conturile Asociației "Salvează o inimă" o aduce mai aproape de vindecare, de viitorul pe care își dorește să-l aibă alături de familie și de toți cei dragi ei. Cancerul nu trebuie să fie un epilog, ci poate să rămână doar o tristă amintire. Depinde și de noi să schimbăm povestea de viață a Alexandrinei. Donează și tu pentru ea!", Vlad Plăcintă, președintele Asociației Salvează o Inimă.

Pentru donații și sponsorizări din partea companiilor, se poate accesa acest link:

https://salveazaoinima.ro/alexandrina-iacub/

Denumire entitate: Asociația "SALVEAZĂ O INIMĂ"

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont Euro: RO28BTRLEURCRT00W8287001

CONT USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL

Banca Transilvania din Botoșani

Pentru transfer bancar trebuie specificat numele: ALEXANDRINA IACUB

