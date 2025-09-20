Boala care omoară de trei ori mai mulți români decât cancerul. Situație alarmantă: „Ne aflăm într-o zonă roșie”

România înregistrează cea mai mare mortalitate din Europa cauzată de bolile cardiovasculare, cu o rată de 109 decese la 100.000 de locuitori. Practic, rata mortalității prin boli cardiovasculare în țara noastră este de 2,5 ori mai mare decât media UE.

Poate și mai îngrijorător este faptul că bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de mortalitate, fiind responsabile pentru mai mult de jumătate dintre decese, de aproape trei ori mai multe decât cele provocate de cancer.

Medicul cardiolog Alex Drăgăniță a explicat pentru Ziare.com de ce am ajuns în situația aceasta și cum putem preveni bolile cardiovasculare.

„În primul rând, din punct de vedere geografic ne aflăm într-o zonă roșie, conform ghidurilor europene. Chiar ghidurile recomandă să administrăm mai devreme medicația anti-aterosclerotică, de exemplu, comparativ cu țările vestice, unde activitatea fizică și dieta sunt mai înrădăcinate în cultură. Noi mâncăm foarte mult porc; ei au o dietă mai mediteraneană, mai slabă în grăsimi saturate, iar în plus suntem o populație destul de sedentară. Ne place să stăm, să zic așa.

Modificările stilului de viață sunt esențiale: să mâncăm mai puține grăsimi de origine animală, în special porc, să evităm, pe cât este posibil, pielea de la pui etc. Comorbiditățile care predispun la boli cardiovasculare — diabetul zaharat, hipertensiunea arterială și altele — trebuie tratate cât mai strict și cât mai devreme; diabetul este unul dintre cei mai importanți factori de risc. Fumatul, la fel, trebuie eliminat,” a declarat medicul.

Acesta a spus că a observat, de asemenea, o scădere a mediei de vârstă în rândul pacienților cu boli cardiovasculare.

„Da. Apar tot mai multe infarcte. În secțiile în care lucrez avem zile cu două infarcte. Vedem infarcte la vârste de 40–50 de ani. Chiar dacă nu întotdeauna sunt leziuni critice ale arterelor coronare, numărul acestora este îngrijorător. Chiar discutam despre asta cu colegii săptămâna trecută. Contextul vieții moderne e foarte important: viața e mult mai stresantă, oamenii nu mai au timp pentru activitate fizică regulată, stau mult pe scaun — sedentarismul predispune la tromboză și la alte complicații. De asemenea, fumatul rămâne un factor care crește riscul. Toate acestea, combinate cu boli metabolice netratate, duc la creșterea incidenței infarctelor la vârste mai mici,” a continuat medicul.

Potrivit doctorului Alex Drăgăniță, e nerealist ca statul și medicii să se aștepte ca un pacient să facă schimbări bruște în stilul de viață.

„În primul rând, trebuie să fii partenerul pacientului. Dacă vii și îi spui direct „de azi nu mai fumezi”, probabilitatea de succes e mică. Trebuie să îl faci să conștientizeze că decizia îi aparține și că, dacă continuă comportamentele nocive, își face rău. Modificările radicale, „de azi nu mai mănânci deloc sare”, nu sunt realiste și nu sunt neapărat cele mai eficiente. Trebuie stratificat riscul și adaptate recomandările la fiecare pacient. Majoritatea oamenilor au nevoie de moderație și de pași concreți. Pentru fumat însă, nu există moderație — fumatul trebuie eliminat complet,” a conchis acesta.

