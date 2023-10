Bobby Charlton a murit: imagini de colecție cu Balonul de Aur din 1966 și unul dintre supravieţuitorii accidentului aerian de la München

Fostul internaţional englez Bobby Charlton, campion mondial în 1966 cu naţionala de fotbal "Three Lions" şi fost star al echipei Manchester United, a murit la vârsta de 86 de ani, a anunţat familia într-un comunicat de presă sâmbătă, scrie AFP.

"Manchester United este în doliu după moartea lui Sir Bobby Charlton, unul dintre cei mai mari şi mai iubiţi jucători din istoria clubului", a menţionat şi gruparea de pe Old Trafford.

Cu Bobby Charlton, Manchester United a devenit primul club englez care a câştigat Cupa Campionilor europeni în 1968.

Supravieţuitor al accidentului aerian de la München, în care au murit opt dintre coechipierii săi de la Manchester United în 1958, Charlton a reuşit să depăşească acest coşmar teribil pentru a câştiga Cupa Mondială cu Anglia în 1966 şi Cupa Campionilor europeni, doi ani mai târziu, cu United (4-1 cu Benfica Lisabona).

Renumit pentru loviturile sale puternice, câştigătorul Balonului de Aur din 1966 devenise şi un simbol al eleganţei şi al spiritului sportiv.

Născut în Ashington, un oraş muncitoresc din nord-estul Angliei, la 11 octombrie 1937, Bobby Charlton s-a alăturat United la vârsta de 15 ani.

În 2020, Bobby Chalton fusese diagnosticat cu demenţă. El a fost golgheterul all time al lui Manchester United şi al selecţionate Angliei până în 1994, când a fost depăşit de Wayne Rooney

Sir Bobby Charlton_ 'One of England's great players and a true gentleman of English' dies pic.twitter.com/WBrWNIcnBi