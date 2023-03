Bobby din Dallas, la 74 de ani: cum arată acum actorul american Patrick Duffy și ce a făcut de ziua lui VIDEO

Actorul american Patrick Duffy s-a născut pe 17 martie 1949 în Townsend, Maryland. Celebritatea i-a adus-o serialul Dallas, unde a interpretat rolul lui Bobby.

Patrick Duffy este de origine irlandeză și este născut chiar de Saint Patrick's Day, adică pe 17 martie.

El a împlinit 74 de ani și a sărbătorit alături de comunitatea irlandeză.

Patrick Duffy a jucat rolul lui Bobby Ewing din serialul Dallas vreme de 13 ani (1978-1991), dar a mai putut fi văzut și în "Step by Step", "Family Guy" sau "The Bold and the Beautiful" (2006-2011).

A copilărit în Seattle până la 12 ani. Părinţii săi, Terrence şi Marie Duffy, au fost asasinaţi în incinta barului pe care îl deţineau în Montana, în timpul unui jaf, în 1986, chiar în perioada filmărilor la serialul "Dallas".

A murit Bobby sau nu?

Personajul interpretat de el a fost omorât în seria Dallas din 1984-1985, dar la presiunea publicului a revenit în 1986, când îl regăsim pe Bobby Ewing făcând un duş, ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat, dispariţia fiind explicată prin imaginaţia soţiei sale Pamela.

The international guest of honour at the #StPatricksDay2023 Festival is Dallas star Patrick Duffy

It also happens to be his birthday & when he was surprised with a birthday cake and a sing song (wouldn't be like us) he wished for one thing - no rain! ☔️ @VirginMediaNews pic.twitter.com/nSGaOZu2fH