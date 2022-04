Bobonete, abordat pe Facebook după ce a postat o poză din vacanță cu un delfin: "E fain să fii bogat?". Răspunsul actorului

Mihai Bobonete este în vacanță cu familia în această perioadă, într-o zonă exotică. Actorul a postat pe Facebook o poză în care apare alături de un delfin.

În textul care însoțește poza, Bobonete și-a amintit de momentul în care a pus mâna pe un elefant, în Africa de Sud, și descrie emoția pe care a trăit-o atunci:

"Atunci când am pus mâna pe elefant, în Africa de Sud, am rămas nemișcat 10 minute, parcă timpul s-a oprit în loc, am lăcrimat fără niciun gând concret, am zâmbit ca prostul minute în șir, dar nu am putut să-mi desprind mâna de pielea elefantului care stătea jos și se uita cu ochiul lui mare la micimea mea.

A rămas pentru mine cea mai importantă interacțiune cu un animal și felul în care m-am simțit atunci, nu se poate descrie în cuvinte dar va pot jura că am călătorit interstelar, interplanetar, interuman...

Cu delfinul nu a fost la fel, dar tot se simte faină atingerea pielii lui.

Aaaa, am uitat să va spun că elefantul de mai sus era încarcerat într-o pușcărie de elefanți din Africa pentru crime umane, dar niciuna dintre ele nu fusese făcută fără să fi fost provocați la nivelul cel mai intens, în fine, vreau să va spun că și delfinul asta avea cataractă, dar la ochiul celălalt!", a scris Bobonete.

Ads

E fain să fii bogat?

În comentarii, mulți se bucură de experiența pe care o trăiește Bobonete și îi urează vacanță frumoasă.

Unii fac aluzie la bogăția lui Mihai Bobonete.

"E fain să fii bogat?", l-a întrebat unul dintre urmăritorii paginii.

Răspunsul actorului: "Dacă muncești zi și noapte și mai și îți place ceea ce faci, partea cu bogatul nu mai interesează decât pe cei fără speranță!".

Nu este singurul comentariu de acest fel:

"Ce înseamnă să lucrezi la Pro TV, plătesc bine domnii de acolo, probabil că Esca va fi printre primii oameni pe Marte."

"Bucură-te, că noi oamenii de rând nu avem privilegiul ăsta", au comentat alți urmăritori.

Mulți i-au luat apărarea lui Bobonete

Mulți dintre cei care au comentat i-au luat apărarea actorului și au condamnat răutatea:

"Omul a ajuns aici pe munca lui și pe spatele lui!! E un exemplu și un om mișto care chiar își merită locul."

"Să te bucuri de ce ai! Să te compari doar cu cine trebuie! Practic nu schimba nimic! Succesul tău a venit prin muncă și asta e misto... Bravo, felicitări!!! Toate bune, tuturor!"

Ads

"Am pierdut vremea să citesc niște comentarii la această postare, iar majoritatea sunt doar frustrați, invidioși și cred că pot judeca un om, dacă plătesc un abonament la internet... Omul a vrut să împărtășească cu voi 2 poze personale, nu cred că a deranjat pe cineva... Legat de cât câștigă sau că are bani, probabil a muncit 20 de ani pe domeniul lui de activitate și a reușit cumva să fie top pe nișa lui. Căutați-vă și voi rostul vostru!"

"Răi sunt unii, cârcotași, ofuscați, invidioși! Să dea Dumnezeu fiecăruia atât cât merită, după muncă și răsplată".

În cursul zilei de miercuri, 27 aprilie, actorul a revenit cu o nouă postare din vacanță:

"Și pentru că am văzut că la delfini reacționați urâțel, iată aici o baracudă.

Astea sunt rele și mănâncă alți pești așa că bine i-am făcut că am prins-o și i-am dat drumul, să vadă și ea cine este șeful lor!"

Ads