Meci nebun în Argentina. Arbitrul a eliminat 10 jucători la derby-ul Boca Juniors - Racing Club VIDEO

Arbitrul Facundo Tello, care va oficia şi la Cupa Mondială, a dat 10 cartonaşe roşii în finala Trofeului Campionilor din Argentina, după ce mijlocaşul de Racing Club Carlos Alcaraz a declanşat un meleu în faţa fanilor Boca Juniors cu celebrarea golului câştigător al meciului, scrie The Guardian.

Cu echipele la egalitate 1-1 în ultimele minute de prelungiri, Alcaraz a marcat şi a adus victoria pentru Racing.

Cu toate acestea, sărbătoarea sa prelungită în faţa fanilor oponenţilor i-a înfuriat pe jucătorii Boca, un filmuleţ arâtându-i care cum îl apucă pe Alcaraz de ureche.

Tello, care va fi unul dintre oficialii de la Cupa Mondială din Qatar, l-a eliminat pe Alcaraz şi a dat cinci cartonaşe roşii jucătorilor de la Boca după incident.

În total, şapte cartonaşe roşii au fost arătate jucătorilor de la Boca şi trei celor de la Racing pe parcursul meciului.

Norberto Briasco a deschis scorul pentru Boca înainte ca Matias Rojas de la Racing să egaleze în prima repriză.

Facundo Tello gears up for the World Cup with a spectacular display in Boca v Racing pic.twitter.com/uoCbfMnoUy