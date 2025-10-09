Doliu în fotbalul argentinian: a murit unul dintre cei mai respectați antrenori

Miguel Angel Russo FOTO Boca Juniors

Antrenorul echipei Boca Juniors, Miguel Angel Russo, a decedat la vârsta de 69 de ani, a anunţat, miercuri, clubul din Buenos Aires.

„Clubul Atlético Boca Juniors anunţă cu profundă tristeţe decesul lui Miguel Ángel Russo”, se arată într-un comunicat publicat în noaptea de miercuri spre joi.

„Miguel lasă o amprentă de neşters asupra instituţiei noastre şi va rămâne pentru totdeauna un exemplu de bucurie, căldură şi devotament. Suntem alături de familia şi cei dragi lui în aceste momente grele. Adio, dragă Miguel!”

Ultimul meci al echipei Boca Juniors la care a asistat Russo a avut loc pe 21 septembrie. De atunci, asistentul său, Claudio Ubeda, l-a înlocuit.

Clubul nu a furnizat detalii despre starea sa de sănătate. Potrivit mass-media argentiniene, acesta ar fi contractat o infecţie urinară după ce a fost diagnosticat cu cancer de prostată în 2017.

Om al cuvintelor puţine, Russo a fost antrenor mai mult de jumătate din viaţa sa şi a fost considerat la un moment dat potenţial selecţioner al echipei naţionale argentiniene, după ce s-a remarcat la Boca Juniors, Rosario Central şi Estudiantes de la Plata. Şi-a petrecut întreaga carieră de jucător la Estudiantes, între 1975 şi 1988, remarcându-se ca unul dintre cei mai memorabili mijlocaşi din fotbalul argentinian.

Deşi nu are un palmares impresionant, cariera sa a fost marcată de succese simbolice. La cererea lui Maradona, a fost chemat să antreneze Boca Juniors, pe care a condus-o la victoria în Copa Libertadores în 2007, cel mai mare succes al său ca antrenor.

În Columbia, el este un idol pentru că a ajutat clubul Millonarios să câştige campionatul în 2017, la o zi după ce a suferit o sesiune de chimioterapie pentru cancerul său. În iunie, Miguel Angel Russo a acceptat să antreneze Boca Juniors pentru a treia oară, la patru ani după ce fusese demis de club. Russo a fost pe banca tehnică la Cupa Mondială a Cluburilor, unde echipa a terminat pe locul trei în grupa C, după Bayern München şi Benfica.

