Bodo, de la Proconsul, despre cum se trăgeau sforile la Mamaia și Cerbul de Aur: "Eu eram cu Ioana Băsescu atunci..."

Bodo, de la Proconsul, s-a retras de doi ani la țară. La 54 de ani, el a trecut prin patru căsătorii, este bunic și a adoptat doi copii.

Invitat în podcastul lui Horia Brenciu, Bodo (Bogdan Marin) a povestit peripețiile prin care a trecut cu piesa Cerul. La festivalul de la Mamaia, această melodie a ocupat locul trei în anul 2000, iar în 2001 Proconsul a câștigat Cerbul de Aur cu Cerul și Mi-ai luat Inima.

La Mamaia, în 2000, câștigătoare a ieșit o piesă interpretată de Călin Geambașu în urma unei "manevre" făcute de acesta.

"La Mamaia, piesa Cerul trebuia să ia marele premiu, dar a luat locul 3. Pentru că au trișat ceillați de pe primele două locuri, s-au dus imediat la Internet Cafe, chestie recunoscută de Călin Geambașu. Era faza aia cu vorbitul la 5 secunde, netaxabile, și a băgat un milion de voturi la piesă de pe același număr, că nu era o problemă la vremea respectivă. M-am enervat atunci, dar important e că publicul a auzit piesa".

La Cerbul de Aur, jocurile erau făcute pentru Luminița Anghel, însă un juriu internațional a stricat ploile.

"După care am mers la Cerbul de Aur. Noi, niște copii tâmpiți. Am fost chemat de doamna Mariana Șoitu la TVR și mi-a pus soliștii cu care mă băteam eu la secțiunea mea. Erau foarte mulți artiști, mie mi-e era teamă de unul singur, un lituanian care suna bine.

L-am ascultat pe lituanian la probele de sunet și la live cânta foarte prost. Am simțit că m-am relaxat atât de tare, încât înainte de cântare m-am dus la ora 6 din bar și am ieșit la ora 6. Am cântat zeci de piese. La 10, când m-au trezit băieții, nu mai aveam voce.

Am mâncat 10 ardei iuți, vitamina A, ou cu miere, pe la 3 mi-a revenit vocea.

Până la urmă, am cântat cele două piese, Cerul și Mi-ai luat inima și a mers vocea. Am terminat, eu pe vremea aceea eram iubitul Ioanei Băsescu, și am plecat cu Ioana la Poiana Brașov, și-așa nu voiam să ne vadă lumea.

După concert, mă sună Gina Stroian, să nu plecați că sunteți în gală. M-am rugat de ea să îmi spună ce loc am luat și mi-a zis: Ați luat trofeul. Sunt mișcări de trupe grave, pentru că altcineva era pus pe listă. Luminița Anghel trebuia să ia trofeul. Numai că juriul era format din 8 membri din afara granițelor și doar doi români, regretații Anton Șuteu și Cornel Fugaru. Și ăia 8 au dat 10. Îți închipui cum au făcut ai noștri care aveau comandă să nu dea 10. Și până la urmă au dat și ei 10. Și uite așa am ținut Cerbul de Aur acasă".

